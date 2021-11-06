Разящая контратака и неудачная игра в обороне: как «Динамо» вырвало победу у «Краснодара», а «Сочи» разгромил ЦСКА

«Динамо» и «Сочи» добились важнейших побед над прямыми конкурентами в матчах 14-го тура российской Премьер-лиги. Подопечные Сандро Шварца дома с минимальным счётом обыграли «Краснодар». В отсутствие Арсена Захаряна и Даниила Фомина бело-голубые отдали инициативу сопернику, а на 73-й минуте провели удачную контратаку, которую завершил Вячеслав Грулёв. Команда Владимира Федотова трижды отличилась в дебюте встречи, воспользовавшись грубыми ошибками защитников ЦСКА. Главным героем противостояния стал Матео Касьерра, дважды отличившийся сам и отдавший две голевые передачи партнёрам.

Нелогичный успех обескровленного «Динамо»

В субботу, 6 ноября, в РПЛ состоялись два важных матча, исход которых вполне может в итоге повлиять на борьбу за медали и распределение путёвок в еврокубки. В 14-м туре Премьер-лиги пересеклись пути четырёх команд, входящих в обширную группу преследователей «Зенита». В первой встрече «Динамо» принимало «Краснодар». К важнейшему противостоянию подопечные Сандро Шварца подошли без двух незаменимых исполнителей — Даниила Фомина и Арсена Захаряна, которые получили травмы. Первого в опорной зоне заменил 19-летний Александр Кутицкий, который впервые в текущем сезоне национального первенства попал в основу. А место второго занял Себастьян Шиманьски.

Без основного креативщика «Динамо» действовало в атаке достаточно блекло. Большую часть первого тайма небольшим преимуществом владел «Краснодар». Бело-голубые периодически пытались навязывать фирменный высокий прессинг, но вынуждать соперника ошибаться удавалось нечасто. Гости смотрелись в обороне достаточно надёжно.

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А вот впереди у подопечных Виктора Гончаренко также возникали проблемы. Москвичи оставляли мало пространства между линиями, и пройти их защитные редуты получалось не так часто. Выходило это, как правило, благодаря индивидуальному мастерству Реми Кабеллы и Эдуарда Сперцяна, а также со стандартов. Именно француз создал один из немногих действительно опасных моментов до перерыва. После подачи Гжегожа Крыховяка с правого края он пробил головой чуть выше ворот. Похожий шанс отличиться чуть позже упустил Кайо Панталеан, не попавший в створ из района одиннадцатиметровой отметки.

Бело-голубым же для того, чтобы озадачить соперника, банально не хватало скорости. Южане спокойно перекрывали зоны и не давали свободы юркому и быстрому Константину Тюкавину. А Вячеслав Грулёв не слишком удачно цеплялся за мяч. На «втором этаже» он зачастую уступал в единоборствах Кайо и Егору Сорокину. Без Захаряна команде ощутимо не хватало креатива. Не слишком активен был и Денис Макаров. На правом фланге он не демонстрировал фирменного дриблинга, а если и получал мяч, сразу же оказывался под давлением со стороны Тонни де Вильены.

Как результат, игра разбилась на эпизоды и в целом получалась не слишком зрелищной. Обе команды старались в первую очередь не пропустить и действовали максимально плотно. Отсюда большое количество столкновений и нарушений правил в отсутствие опасных моментов. До перерыва динамовцы отметились лишь неопасным выстрелом Шиманьски со штрафного в руки Матвею Сафонову.

Во втором тайме инициатива окончательно перешла к гостям. Они легко проходили опорную зону соперника, в которой не всегда справлялся со своими обязанностями молодой Кутицкий, и проникали в чужую штрафную. Так, Сперцян не реализовал выход один на один, а у Виктора Классона в похожей ситуации мяч в последний момент выбил Дмитрий Скопинцев.

Пожалуй, ключевой момент произошёл на 53-й минуте. Шунин после неудачной скидки Ивана Ордеца вынес мяч прямо на Крыховяка и, исправляя собственную помарку, за пределами штрафной отразил выстрел поляка. Владимир Москалёв сразу же показал ему красную карточку за игру рукой. Однако, посмотрев повтор, судья изменил своё решение, увидев, что мяч попал в грудь.

«Динамо» же нечасто удавалось выходить даже в контратаки. Тем неожиданнее оказался гол Грулёва. Полностью сработала замена Шварца. Немец бросил в бой Клинтона Н’Жье вместо уставшего Макарова и тот вскоре выполнил результативный прострел с правого фланга на партнёра, спокойно замкнувшего его на дальней штанге.

Бело-голубые одержали важнейшую победу над прямым конкурентом, показав при этом не лучшую игру. Хозяева владели мячом всего 35% времени и нанесли девять ударов по воротам против 19 у соперника, но набрали три очка. Южане же потерпели третье подряд поражение во всех турнирах и вновь не сумели отличиться.

Удивительный разгром конкурента от «Сочи»

Не менее значимым было противостояние «Сочи» и ЦСКА. Ещё одна команда с юга России набрала отличный ход и после победы над «Арсеналом» поднялась на чистое второе место в турнирной таблице. Отстаивать его предстояло во встрече с крепким соперником, который осенью регулярно одерживает победы под руководством Алексея Березуцкого. Правда, в прошлом туре армейцы прервали удачную серию, с минимальным счётом уступив на последних минутах «Рубину». Но та осечка вышла как минимум незаслуженной.

После неудачи в Казани тренерский штаб сделал лишь одно изменение в составе. Левый край обороны занял Георгий Щенников, а Максим Мухин уступил место в основе Ивану Облякову, переместившемуся в опорную зону. Марио Фернандес же снова расположился на правом краю полузащиты.

Однако всё это не способствовало надёжности москвичей, и в первом тайме они попросту развалились. «Сочи» буквально шокировал находящихся на трибунах зрителей, отличившись три раза к 17-й минуте.

При этом защитники гостей допускали непозволительные ошибки. Так, в эпизоде с первым голом Обляков упал на фланге и позволил Никите Бурмистрову перехватить мяч. Затем Матео Касьерра издевательски обыграл споткнувшегося Яку Бийола и сделал результативную передачу на Артура Юсупова.

Буквально через десять минут колумбийцу удалось стремительно оформить дубль при полном попустительстве ЦСКА. Сначала Игорь Дивеев, опережавший форварда, в последний момент позволил ему выскочить из-за спины и забить. Затем футболист сборной России упустил нападающего на дальней штанге. Теперь в активе новичка южан значатся семь голов в восьми встречах РПЛ. Кажется, в его лице клуб нашёл отличную замену Антону Заболотному, который в матче против бывшей команды оказался абсолютно незаметен, как и Фёдор Чалов.

Оправиться после такого удара красно-синим было непросто. Они оказались в состоянии грогги и никак не могли прийти в себя. Более того, «Сочи» вполне мог забить ещё, но Юсупов и всё тот же Касьерра упустили отличные моменты.

Разозлиться армейцам удалось лишь во втором тайме. Березуцкий в раздевалке задал подопечным нужный настрой, а заодно произвёл сразу три изменения в составе. На поле вместо Щенникова, Облякова и Чалова появились Мухин, Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов. Перестановки помогли команде завладеть инициативой и возродить интригу. После идеальной подачи Дзагоева от угла поля Бактиёр Зайнутдинов с близкой дистанции отправил мяч в створ и сократил отставание. Тут же казахстанец мог оформить дубль, но с его выстрелом справился Николай Заболотный, а Дзагоеву сыграть на добивании не позволили.

Однако хозяевам постепенно удалось выровнять матч и перевести игру в центр поля. Да и Владимир Федотов произвёл грамотные замены, вовремя освежив игру. В итоге его команде удалось даже забить в концовке матча. После подачи со стандарта Касьерра грамотно убрал мяч в сторону от защитника и выполнил идеальный прострел на Игоря Юрганова. Судье Сергею Иванову потребовалась пара минут, чтобы разобраться в эпизоде, но он засчитал гол.

«Сочи» добился крупной победы и сбросил с плеч одного из конкурентов, а также сохранил за собой второе место в турнирной таблице. А Касьерра, приняв участие во всех мячах, впервые в карьере набрал четыре очка за матч по системе «гол + пас» в элитном дивизионе. В гонке бомбардиров турнира нападающий теперь делит второе место с Сердаром Азмуном, Артёмом Дзюбой и Фёдором Смоловым. ЦСКА же потерпел второе поражение подряд, а игра защитников в этой встрече оставила серьёзные вопросы.