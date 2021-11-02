«У него возникнут проблемы»: футболист сборной Украины Беседин попал в скандал из-за гомофобных высказываний

Футболист сборной Украины Артём Беседин в ходе одного из интервью допустил жёсткие высказывания в адрес представителей ЛГБТ-сообществ. По его мнению, людей нетрадиционной сексуальной ориентации «не должно быть». Также спортсмен резко осудил проведение гей-парадов. В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) слова нападающего назвали недопустимыми и призвали к дисциплинарным мерам. Однако, по мнению экс-президента РФС Вячеслава Колоскова, на Беседина вряд ли наложат какие-либо санкции.

Соглашаясь дать интервью одному из популярнейших украинских YouTube-каналов, нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин вряд ли предполагал, каким скандалом оно закончится. Разговор шёл на самые разные темы. Например, футболист рассказал об эмоциональности Мирчи Луческу и жёсткости Андрея Шевченко, поделился впечатлениями от выступления боксёра Александра Усика и объяснил, почему порой не реализовывает стопроцентные моменты.

Но наибольшее обсуждение вызвал ответ форварда на вопрос, одобряет ли он проведение гей-парадов. Спортсмен высказался резко против этого. Более того, по его мнению, «людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть».

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«Есть мальчики, есть девочки — всё... Я восстанавливался в Испании. Там реально люди гонят. У нас ещё всё по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят за ручку... Я не могу на это смотреть. Во-первых, у меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на *********. Понимаю, что они гонят. Если мальчик с мальчиком идут и держатся за ручку, разве они не гонят?» — заявил Беседин.

Слова украинца не оставили без внимания в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE). Там его высказывания назвали недопустимыми и подчеркнули, что они «должны иметь дисциплинарные последствия».

«Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения. Неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, — все имеют одинаковое место в игре. Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, — в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», — приводит слова FARE «Спорт-Экспресс».

Впрочем, почётный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что Беседину вряд ли грозит какое-либо серьёзное наказание, а УЕФА не имеет права накладывать санкции за такие слова.

«Важно, что Украина на данный момент не входит в Евросоюз. А потому чисто юридически санкции ЕС на страну распространяться не могут. Предполагаю, что там просто пропустят тираду Беседина мимо ушей и никак не отреагируют. Что касается УЕФА, то в этой организации подобного рода делами не занимаются вовсе. Это спортивная структура, тогда как заявление футболиста скорее должны рассматривать государственные органы управления. Уверен, УЕФА не станет вмешиваться в дело. Там же, например, не принуждают игроков приклонять колени. Полагаю, никаких санкций не последует, хотя сложно сказать, что у них на уме», — объяснил Колосков RT.

По его словам, в заявлении украинского спортсмена нет ничего страшного, поскольку он просто рассказал, что думает по этому поводу.

«Беседин имел полное право высказать своё личное мнение по вопросу ЛГБТ-сообществ. Каждый волен говорить всё что хочет. Не вижу в его словах ничего страшного. Полностью поддерживаю Артёма и разделяю его точку зрения», — добавил функционер.

В Госдуме также считают, что наказание футболисту с большой долей вероятности не грозит. Например, по мнению экс-чемпиона мира по боксу и депутата Николая Валуева, нападающий не допускал серьёзных оскорблений.

«Возможно, в Европе Беседин за такие слова мог подвергнуться жёстким санкциям, но Украина находится в Старом Свете только географически и по сути не является европейской страной, хотя мнит себя ею. Там даже проводили гей-парады. Не думаю, что его за данное интервью как-то накажут. УЕФА сделать тоже ничего не может, даже если он выедет на территорию другой страны. Я не очень понимаю, что такого сказал Беседин. Повторюсь, он просто назвал гомосексуалистов непечатным словом. Футболист высказал своё мнение. Да, он отметил, что не хочет, чтобы его сын брал пример с ЛГБТ-сообщества и попадал под его влияние. Это считается жёсткостью?» — заявил Валуев RT.

А вот его коллега Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, напротив, считает, что на Украине теперь может «развиться полемика» и заявление форварда как минимум осудят.

«Они же в Европе вообще не должны так говорить. Вернее, претендуют на это. У них должно быть всё терпимо. Там намного толерантнее, чем у нас. Но в России люди не позволяют себе таких публичных высказываний, стараются оставаться сдержанными. Понятно, бывают такие нюансы. Мы понимаем, что известными людям надо быть аккуратнее. Уверена, последует осуждение его слов», — подчеркнула Журова.

А по мнению другого депутата Госдумы, Дмитрия Свищёва, для Беседина подобные высказывания вовсе недопустимы, поскольку он выступает под флагом своей страны.

«С одной стороны, Украина ломится в Европу, с другой, там допускают такие жёсткие тирады. Каждый имеет право делать выбор. Эти слова никакого отношения к спорту не имеют. Если бы он не являлся представителем сборной, сложилась бы одна ситуация. Но человек носит национальный герб. В таком формате данное высказывание недопустимо. Думаю, из-за этого у него в будущем возникнут проблемы», — предположил Свищёв.

А известный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал Беседина за его слова.

«Это говорит о том, что он *****. Правильно ли понимаю, что, согласно его логике, не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри, а Рудольф Нуреев не имел права танцевать на больших подмостках? Он предлагает организовывать концлагеря или что?» — задался вопросом журналист.

25-летний Беседин в составе «Динамо» по два раза выигрывал чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Украины. В составе киевлян, чьим воспитанником нападающий является, он провёл 123 матча и забил 35 мячей. В 2016-м футболист дебютировал в сборной Украины. Под флагом страны сыграл 19 встреч и дважды отметился голом. Летом форвард принял участие в Евро-2020, где Украина дошла до четвертьфинала, но в поединке со Швецией получил серьёзную травму колена, от которой восстанавливается до сих пор.