«Это развлечение подвергает женщин опасности»: два межгендерных боя ММА в Польше вызвали гневную реакцию

В Польше состоялся турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого прошли два межгендерных боя. В обеих схватках мужчины избили женщин и одержали победы. Одна из участниц поединков Ула Секач заявила, что сознательно приняла такой вызов. Международная федерация ММА выступила против проведения подобных турниров.

Наряду с турниром UFC 267 в Абу-Даби одним из самых обсуждаемых событий в мире смешанных единоборств стали межгендерные бои, прошедшие в минувшие выходные в Польше. Промоутерская организация MMA-VIP провела под своей эгидой два поединка, в каждом из которых мужчины избили женщин, что вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков и экспертов.

Турнир состоялся ещё 29 октября в польском городе Ченстохова, но внимание к себе привлёк спустя несколько дней, когда в социальных сетях стали появляться видео схваток. В одной из них соперниками стали модель Пётр Лисовский и фитнес-тренер Ула Секач, которая также занимается армрестлингом.

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На распространённых в Сети видео видно, что этот межгендерный бой закончился во втором раунде. Бойцы-любители вели достаточно медленную и даже посредственную для профессионального ММА схватку, пока Секач не решилась пойти в атаку в корпус. Лисовский, выступавший с ярким гримом на лице, в ответ провёл приём из дзюдо и повалил соперницу на пол. Некоторое время он не знал, что делать в партере, но когда Секач стала сопротивляться и бить его по затылку, Лисовский забрался на девушку в позицию фулл-маунт и стал нещадно лупить её по голове. Рефери тут же остановил бой, и мужчина был объявлен победителем техническим нокаутом.

Также зрители стали свидетелями ещё одного фрик-боя. В одном углу октагона оказался Михал Пшибылович, прозванный «Польским Кеном» за кукольную внешность. Его оппоненткой оказалась Виктория Домжальская, студентка-психолог, занимающаяся смешанными единоборствами. Однако в поединке с мужчиной приобретённые навыки ей не помогли. Пшибылович провёл разведку лоу-киками, а после того как понял, что бояться нечего, перешёл к более активным действиям выбрасывая неакцентированные удары руками, которые тем не менее наносили девушке урон. Рефери подождал, когда она окажется на полу, после чего остановил схватку, продлившуюся меньше минуты.

Поединки, как и весь турнир, был организован 42-летним бойцом ММА Марцином Найманом. Он и сам в тот вечер вышел в октагон, чтобы за 17 секунд побороть в главном поединке вечера Рышарда Домбровского двумя ударами в горло.

В интервью после схватки Секач выразила сожаление, что судья остановил её бой с Лисовским. Она уверена, что могла бы дотянуть как минимум до третьего раунда и в нём решить исход поединка.

«Я очень недовольна, всё прошло не так, как я хотела. Очень разочарована собой. К сожалению, у меня всё ещё много негативных эмоций. Удивлена, что рефери остановил схватку, потому что до этого было ещё больше ударов, и я их выдержала, так что третий раунд спокойно мог состояться. Так что сожалею, что судья остановил бой», — сказала Секач FightsportPL.

Позже она поделилась эмоциями в своих соцсетях. Спортсменка надеется, что участие в боях с мужчинами поможет её карьере в смешанных единоборствах, и при этом она пообещала, что больше никогда не даст себя в обиду.

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«Всем привет, я снова жива и двигаюсь дальше. Больше ни один мужчина меня не отметелит. Я сознательно согласилась на этот бой и знала, что делаю. Я жду новых интересных предложений и буду развиваться дальше. То, что не убивает нас, делает нас сильнее», — написала Секач.

Проведение межгендерных боёв в ММА удивило и даже возмутило пользователей в сети. Многих из них выражали категорическое несогласие с идеей свести мужчин и женщин в октагоне, чьи силы явно не равны. Не одобрили идею таких схваток и в Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF). Её генеральный директор Денсин Уайт назвал недопустимыми драки между людьми разного пола.

«Из сводок СМИ мы узнали, что в прошлые выходные в Польше состоялись бои между представителями разных полов. Хотя ни промоутер, ни участники никак не связаны с IMMAF как с международной управляющей организацией любительских смешанных боёв, я считаю важным изложить нашу позицию. IMMAF категорически не соглашается с этой намеренно скандальной формой развлечения, которая не отражает наш спорт или его ценности, а также подвергает женщин опасности. Неприемлемо, чтобы женщины и мужчины состязались друг с другом в единоборствах, как по причине безопасности, так и из-за принципов честной игры. Мы ни в коем случае не одобряем это», — заявил Уайт.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда промоутеры решили свести на ринге представителей разных полов. Год назад в России состоялся бой между профессиональной спортсменкой Дариной Мадзюк и 240-килограммовым блогером Григорием Чистяковым, который весил почти в четыре раза больше соперницы. Однако тот поединок не вызвал особенно громкой реакции, так как в итоге Мадзюк смогла сбить мужчину с ног и нокаутировать его.