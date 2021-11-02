Мендес назвал фантастическим выступление Махачева в поединке с Хукером

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Тренер Хавьер Мендес прокомментировал выступление своего подопечного, россиянина Ислама Махачева, в бою против новозеландца Дэна Хукера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 267.
Мендес назвал фантастическим выступление Махачева в поединке с Хукером
  • Reuters
  • © Per Haljestam

«Ислам безупречен. Когда мы были в Лас-Вегасе, то план на бой заключался в том, чтобы постоять с оппонентом в стойке, и мы изменили его за час до выхода на бой. Решили, что будем сразу действовать по плану Абдулманапа Нурмагомедова. Ислам безупречно справился с поставленной задачей и фантастически выполнил работу. Ни в каких аспектах боя я не сомневаюсь в нём. О чём бы я, другие тренеры или Хабиб Нурмагомедов ни просили, он идеально справляется с задачей», — сказал Мендес в интервью «Спорт-Экспрессу». 

Махачев победил Хукера болевым приемом на руку в первом раунде. Их поединок стал частью турнира UFC 267, который проходил 30 октября в Абу-Даби.

Ранее тренер Нурмагомедова оценил перспективы Тухугова подраться за титул чемпиона UFC.

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