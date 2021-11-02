Губерниев резко отреагировал на оскорбления футболиста киевского «Динамо» в адрес ЛГБТ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина за его оскорбительные высказывания в адрес людей с нетрадиционной ориентацией.
Губерниев резко отреагировал на оскорбления футболиста киевского «Динамо» в адрес ЛГБТ
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По мнению телеведущего, слова 25-летнего игрока говорят о том, что он является достаточно недалёким человеком.

«Правильно ли понимаю, что, согласно его логике, не должно быть Элтона Джона, что мы должны стереть наследие Фредди Меркьюри, что Рудольф Нуреев не имел права танцевать на больших подмостках? Он предлагает организовывать концлагеря или что?» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Беседин оскорбил представителей ЛГБТ-сообщества, высказав мнение, что таких людей в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки». 

Ранее сообщалось, что в FARE призвали наказать футболиста киевского «Динамо» за оскорбление ЛГБТ.

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