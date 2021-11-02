В FARE призвали наказать футболиста киевского «Динамо» за оскорбление ЛГБТ
- © fcdynamo.com
«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия», — приводит слова представителя FARE «Спорт-Экспресс».
В организации считают, что футбол недопустимо использовать для пропаганды ненависти, а сама игра строится на уважении к друг другу вне зависимости от расы, ориентации и вероисповедания.
«Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, — в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», — заявили в FARE.
Ранее сообщалось, что Беседин негативно высказался о людях с нетрадиционной ориентацией.