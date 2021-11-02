В FARE призвали наказать футболиста киевского «Динамо» за оскорбление ЛГБТ

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировали на оскорбительные высказывания нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина по отношению к людям с нетрадиционной ориентацией.

«Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия», — приводит слова представителя FARE «Спорт-Экспресс».

В организации считают, что футбол недопустимо использовать для пропаганды ненависти, а сама игра строится на уважении к друг другу вне зависимости от расы, ориентации и вероисповедания.

«Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, — в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием», — заявили в FARE.

Ранее сообщалось, что Беседин негативно высказался о людях с нетрадиционной ориентацией.