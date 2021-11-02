Форвард киевского «Динамо» Беседин негативно высказался о людях с нетрадиционной ориентацией

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Нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин рассказал о своём отношении к людям с нетрадиционной ориентацией.
Форвард киевского «Динамо» Беседин негативно высказался о людях с нетрадиционной ориентацией
  • © fcdynamo.com

«Нет, конечно. Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть. Есть мальчики, есть девочки — всё. Я восстанавливался в Испании. Реально, люди гонят. У нас всё по-божески в этом плане, а там их куча», — сказал Беседин YouTube-каналу «Отдушивдушу».

Он также заявил, что не может смотреть на гей-парады. Беседин отметил, что не хочет, чтобы его сын наблюдал за «мальчиками, которые держатся за ручки».

Ранее болельщик выстрелил в тренера аргентинской команды прямо во время матча.

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