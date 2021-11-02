Болельщик выстрелил в тренера аргентинской команды прямо во время матча

Главный тренер футбольного клуба «Ферро» Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время матча третьего дивизиона Аргентины с «Ураканом».

Об этом сообщает Sport Bible.

По информации источника, инцидент произошёл из-за конфликта между фанатскими группировками. Началась драка, а потом стрельба. Один из болельщиков по неосторожности попал в плечо тренеру.

Футболисты, тренерский штаб и арбитры оперативно покинули поле при счёте 3:1 в пользу «Уракана». В настоящий момент состояние Ромеро стабильное, жизни тренера ничто не угрожает. Он подаст заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в ЛЕ.