Болельщик выстрелил в тренера аргентинской команды прямо во время матча

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Главный тренер футбольного клуба «Ферро» Маурисио Ромеро получил огнестрельное ранение во время матча третьего дивизиона Аргентины с «Ураканом».
Болельщик выстрелил в тренера аргентинской команды прямо во время матча
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Об этом сообщает Sport Bible.

По информации источника, инцидент произошёл из-за конфликта между фанатскими группировками. Началась драка, а потом стрельба. Один из болельщиков по неосторожности попал в плечо тренеру.

Футболисты, тренерский штаб и арбитры оперативно покинули поле при счёте 3:1 в пользу «Уракана». В настоящий момент состояние Ромеро стабильное, жизни тренера ничто не угрожает. Он подаст заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак» в ЛЕ.

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