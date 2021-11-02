Валуев усомнился в том, что Беседин будет наказан за гомофобное высказывание

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о резком заявлении нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина в адрес ЛГБТ-сообщества.
Валуев усомнился в том, что Беседин будет наказан за гомофобное высказывание
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«А чем это может грозить футболисту? Да, он назвал гомосексуалистов непечатным сленговым словом, но что от этого поменялось? Возможно, в Европе Беседин бы за такие слова мог подвергнуться жёстким санкциям. Но не думаю, что его за данное интервью как-то накажут. УЕФА сделать тут тоже ничего не может, даже если он выедет на территорию другой страны», — сказал Валуев RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки». 

Ранее почётный президент РФС поддержал мнение Беседина о гомосексуалистах.

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