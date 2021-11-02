Почётный президент РФС: полностью разделяю мнение Беседина о гомосексуалистах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина в его высказываниях против ЛГБТ-сообщества.

«Беседин имел полное право высказать своё личное мнение по вопросу ЛГБТ. Каждый волен говорить всё, что хочет. Не вижу в его словах ничего такого. Более того, полностью поддерживаю Артёма и разделяю его мнение», — сказал Колосков RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки».

Ранее почётный президент РФС рассказал, какие санкции грозят украинскому футболисту за гомофобные высказывания.