Почётный президент РФС: полностью разделяю мнение Беседина о гомосексуалистах

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал нападающего киевского «Динамо» Артёма Беседина в его высказываниях против ЛГБТ-сообщества.
Почётный президент РФС: полностью разделяю мнение Беседина о гомосексуалистах
  • © fcdynamo.com

«Беседин имел полное право высказать своё личное мнение по вопросу ЛГБТ. Каждый волен говорить всё, что хочет. Не вижу в его словах ничего такого. Более того, полностью поддерживаю Артёма и разделяю его мнение», — сказал Колосков RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки». 

Ранее почётный президент РФС рассказал, какие санкции грозят украинскому футболисту за гомофобные высказывания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить