Почётный президент РФС рассказал, какие санкции грозят украинскому футболисту за гомофобные высказывания

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин не понесёт наказания за резкие высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества.

«Важно, что Украина на данный момент не входит в Евросоюз. А потому чисто юридически санкции ЕС на страну распространяться не могут. Предполагаю, что там просто пропустят тираду Беседина мимо ушей и никак не отреагируют. Что касается УЕФА, то в этой организации подобного рода делами не занимаются. Это чисто спортивная структура, тогда как заявлениями футболиста скорее должны заниматься государственные органы управления. Уверен, УЕФА не станет вмешиваться в это дело. Там же, например, не принуждают игроков преклонять колени. Полагаю, никаких санкций не будет, хотя сложно сказать, что у них на уме», — сказал Колосков RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки».

Ранее Губерниев резко отреагировал на оскорбления футболиста киевского «Динамо» в адрес ЛГБТ.