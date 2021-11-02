Почётный президент РФС рассказал, какие санкции грозят украинскому футболисту за гомофобные высказывания

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что нападающий киевского «Динамо» Артём Беседин не понесёт наказания за резкие высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества.
Почётный президент РФС рассказал, какие санкции грозят украинскому футболисту за гомофобные высказывания
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«Важно, что Украина на данный момент не входит в Евросоюз. А потому чисто юридически санкции ЕС на страну распространяться не могут. Предполагаю, что там просто пропустят тираду Беседина мимо ушей и никак не отреагируют. Что касается УЕФА, то в этой организации подобного рода делами не занимаются. Это чисто спортивная структура, тогда как заявлениями футболиста скорее должны заниматься государственные органы управления. Уверен, УЕФА не станет вмешиваться в это дело. Там же, например, не принуждают игроков преклонять колени. Полагаю, никаких санкций не будет, хотя сложно сказать, что у них на уме», — сказал Колосков RT.

Накануне Беседин высказал мнение, что представителей ЛГБТ в принципе не должно существовать. По его словам, ему не хочется, чтобы его дети наблюдали за «мальчиками, которые держатся за ручки». 

Ранее Губерниев резко отреагировал на оскорбления футболиста киевского «Динамо» в адрес ЛГБТ.

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