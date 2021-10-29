«Не отреагировал на сообщения о насилии»: наставник «Флориды» Кенневилль уволился из-за секс-скандала 11-летней давности

Главный тренер «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилль ушёл в отставку из-за сексуального скандала 11-летней давности. Решение было принято после встречи с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и рядом других функционеров. Специалиста обвиняют в том, что он вместе с руководством «Чикаго» вовремя не отреагировал на инцидент, который произошёл между одним из членов тренерского штаба «Блэкхокс» и игроком Кайлом Бичем в разгар плей-офф Кубка Стэнли в сезоне-2009/10.

Канадец Джоэль Кенневилль ушёл в отставку с поста наставника «Флорида Пантерз». Клуб НХЛ расстался со специалистом, с которым команда на старте сезона показывает впечатляющие результаты — семь побед в семи матчах с разницей забитых и пропущенных шайб 31:13. Причиной увольнения послужил скандал 11-летней давности, результаты независимого расследования которого были опубликованы на этой неделе. Обвинения в сексуальном насилии против бывшего тренера «Чикаго» Брэда Олдрича выдвинул экс-нападающий «Блэкхокс» Кайл Бич. Кенневилль в то время возглавлял клуб, с которым в сезоне-2009/10 выиграл первый из трёх Кубков Стэнли.

В сообщении на официальном сайте «Флориды» отмечается, что решение было принято после личной встречи тренера с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, его заместителем Биллом Дэйли, генеральным менеджером «Пантерз» Биллом Зито и президентом клуба Мэтью Колдуэллом. По её итогам Кенневилль покинул должность «по собственному желанию».

По словам Колдуэлла, поведению, о котором идёт речь в расследовании, не может быть оправданий.

«Оно вызывает беспокойство и находится в очевидном противоречии с ценностями, которые проповедует и отстаивает «Пантерз». Никто не должен проходить через то, с чем столкнулся Кайл Бич во время своего пребывания в «Чикаго» и после него. Игрока просто бросили. Мы считаем храбрым и мужественным поступком с его стороны рассказать о случившемся. После сегодняшней встречи с комиссаром Беттмэном в штаб-квартире НХЛ, которая стала составной частью процесса, определяющего дальнейшие шаги лиги, Джоэль принял решение подать в отставку, а клуб «Флорида» принял её», — заявил Колдуэлл.

После сообщения об уходе Кенневилль также опубликовал заявление, в котором раскаялся в случившемся 11 лет назад.

«Хочу сказать, что очень огорчён болью, которую пришлось испытать этому молодому человеку. Моя бывшая команда «Блэкхокс» подвела его, и часть ответственности за это лежит на мне. Я хочу обдумать, как такое могло случиться, и уделить время поискам решений, как сделать хоккей безопасным местом для всех», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Что же произошло 11 лет назад? За что лига оштрафовала «Чикаго» на $2 млн, а «Флорида» спокойно распрощалась с главным тренером? В 2010 году 20-летний хоккеист Кайл Бич выступал в АХЛ, и его вызвали в «Блэкхокс» на случай возможной замены во время розыгрыша Кубка Стэнли. Однако 8 и 9 мая он, по его словам, подвергся сексуальным нападкам со стороны Брэда Олдрича, работавшего в то время видеотренером команды.

По словам хоккеиста, через несколько дней после инцидента он рассказал о случившемся ещё одному члену тренерского штаба Полу Винсенту. Команда тогда находилась в Сан-Хосе, где играла матчи финала Западной конференции против «Шаркс». Через час после выхода «Блэкхокс» в финал Кубка Стэнли руководители команды провели совещание, на котором было объявлено о случившемся. На нём присутствовал и Кенневиль.

Как рассказал свидетель встречи, слова которого приводятся в расследовании, руководство «Чикаго» решило отложить разбирательство, чтобы не будоражить команду накануне важнейших матчей. Санкции по отношению к Олдричу последовали, но не сразу, а через три недели после случившегося, когда «Блэкхокс» выиграли Кубок Стэнли. 14 июня президент «Чикаго» Джон Макдона сообщил о случае насилия директору отдела кадров, и Олдрича поставили перед выбором: либо начинается расследование, либо он увольняется. Специалист, конечно же, решил уйти тихо.

Причиной возмущения и инициирования независимого расследования послужило как раз промедление руководства «Чикаго» и «мирное» решение конфликта. Бич негодовал от того, что Олдрич праздновал победу в Кубке Стэнли вместе со всей командой.

«Я рассказал обо всём, и мне сообщили, что Гэри довёл эту информацию до самого верха, но ничего не последовало. В жизни Олдрича ничего не изменилось... Он поднимал Кубок, был на чемпионском параде, фотографировался с командой. Я почувствовал себя никем. Как будто меня не существует и никому нет до меня дела. Казалось, что он прав, а я нет. Все знали, что произошло, но ему позволили съездить с Кубком Стэнли в школу, где учатся дети. У меня нет слов, чтобы всё описать», — сказал Бич.

Из присутствовавших на том совещании в НХЛ до этой недели продолжали работать четыре специалиста: Кенневилль, генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф, в 2010-м трудившийся в «Чикаго», генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн и вице-президент клуба по хоккейным операциям Эл Макайзак, которые были отправлены в отставку сразу же после опубликования результатов расследования. Два других специалиста ждали встречи с Гэри Беттмэном. Общение с Джоэлем состоялось в четверг и привело к отставке канадца. По мнению комиссара НХЛ, данное решение абсолютно верное и лига его поддерживает.

«Будучи главным тренером «Чикаго», Кенневилль входил в число руководителей высшего звена клуба, которые не смогли отреагировать должным образом на сообщения о случае сексуального насилия. После сегодняшней встречи со специалистом в моём офисе все стороны согласились, что ему не следует в дальнейшем оставаться в должности главного тренера «Флориды». НХЛ на данный момент не видит необходимости предпринимать какие-либо дополнительные меры в отношении Кенневилля. Но если он решит вернуться в лигу в том или ином качестве, я сочту необходимым встретиться с ним, чтобы определить условия, на которых может состояться такое назначение», — говорится в заявлении Беттмэна.

На очереди общение комиссара НХЛ с Чевелдэйоффом, но его итог очевиден. Генерального менеджера «Виннипега», скорее всего, также попросят уйти «по собственному желанию». Руководство лиги в лице Беттмэна полностью на стороне пострадавшего хоккеиста и не скрывает симпатии к нему.

«Я восхищаюсь Кайлом Бичем, который нашёл в себе мужество и рассказал обо всём. Поражён тем, что его не поддержали, ни когда он впервые сообщил о случившемся, ни в последующие 11 лет. Я сожалею о том, через что ему пришлось пройти», — заявил комиссар НХЛ.