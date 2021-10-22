«Его игра в атаке по-прежнему на высоте»: Овечкин набрал два очка и ворвался в тройку лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в матче Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси» и помог «Вашингтону» одержать третью победу. Российский нападающий довёл количество набранных очков до восьми и вошёл в тройку лучших бомбардиров. Успешнее он начинал сезон в НХЛ только один раз — 12 лет назад.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вновь отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В четвёртом туре «Кэпиталз» в Ньюарке встречались с «Нью-Джерси Дэвилз». Уже к началу второго периода гости вели с разницей в две шайбы и в итоге уверенно выиграли со счётом 4:1. Капитан «столичных» в этот раз сам забить не смог, однако выступил в роли плеймейкера, отдав сразу две результативные передачи.

На 10-й минуте российские хоккеисты «Вашингтона» создали полностью российский гол: Евгений Кузнецов заметил подключение Дмитрия Орлова к атаке по левому краю и отпасовал на него. Защитник выполнил передачу под бросок Овечкину. Выстрел Александра отразил голкипер, однако шайба отскочила обратно к Орлову, который оказался точен на добивании.

Во втором периоде Овечкин вновь заставил зрителей на трибунах аплодировать. Россиянин уверенно оторвался от соперника и с колена выдал точный пас на Кузнецова, бросок которого был заблокирован.

Впрочем, Евгений не ушёл со льда без заброшенной шайбы, отличившись в середине третьего периода. Овечкин перевёл шайбу на Томаса Уилсона, а тот быстро отдал в центр Кузнецову, который расстрелял ворота «дьяволов» с близкого расстояния. Так, Овечкин записал на свой счёт ассист и заработал 1328-е очко в регулярном чемпионате НХЛ. По этому показателю он вышел на 32-е место за всю историю лиги, а позади капитана «Кэпиталз» остались такие легенды НХЛ, как Пьер Тарджон (1327 очков), Жильбер Перро (1326) и Сидни Кросби (1325).

Начало сезона для «Александра Великого» выходит поистине выдающимся. В четырёх встречах он набрал уже восемь очков (четыре шайбы + четыре голевые передачи). При этом в действиях 36-летнего капитана «Вашингтона» наблюдаются всё те же резкость, скорость и точность, какие у него отмечались и в молодости — будто и нет за плечами 15 сезонов в НХЛ.

В первом же матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» форвард установил очередной рекорд. Забросив две шайбы, он вышел на пятое место по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. По этому показателю россиянин обошёл канадца Марселя Дионна, в активе которого 731 гол. У Овечкина стало сначала на один больше, а после встреч с «Тампой» и «Колорадо», в которых Александр также смог отличиться, — 734! До рекорда Уэйна Грецки осталось 160 шайб. Цифра вполне преодолимая — впереди у россиянина ещё пять лет контракта. То есть в среднем ему нужно отличиться 32 раза за сезон. При этом обычно Овечкин в регулярном чемпионате забрасывает порядка 50 шайб.

Неудивительно, что российский форвард стал второй звездой по итогам первой недели НХЛ, пропустив вперёд только нападающего «Лос-Анжелес Кингз» Анже Копитара, который отдал на одну голевую передачу больше.

Также эффектно Овечкин в последний раз стартовал четыре года назад. Тогда он забросил семь шайб в двух первых играх, а по итогам четырёх встреч заработал те же восемь баллов. Самым же ударным для него является начало сезона-2009/2010. Тогда Александр в каждом из трёх первых матчей записывал к себе в актив по три очка.

Подобного старта от капитана «Кэпиталз» сейчас никто не ожидал. Перед началом сезона у некоторых экспертов и вовсе были сомнения, сможет ли россиянин удержать свой уровень. Многие считали, что Овечкин даже не отработает полноценно новый пятилетний контракт с «Вашингтоном».

К тому же во время предсезонной подготовки Овечкин получил травму в игре с «Филадельфия Флайерз». Форвард провёл на льду всего две минуты, после чего столкнулся с нападающим соперника и не смог продолжить поединок. К счастью для фанатов «Вашингтона» и сборной России, хоккеист уже через несколько дней вернулся к тренировкам. Однако, с учётом повреждения, полученного им по ходу прошедшего сезона, это могло натолкнуть на не самые позитивные мысли по поводу дальнейшей карьеры игрока.

Так, бывший тафгай НХЛ Джон Скотт перед стартом регулярного чемпионата был уверен, что «Кэпиталз» не попадут в плей-офф турнира, а Овечкин закончился как хоккеист и не сможет забросить больше 30 шайб за сезон.

Теперь же снова актуальны рассуждения о погоне лидера столичного коллектива за снайперским рекордом. По мнению члена Зала хоккейной славы Марселя Дионна, Александру вполне по силам опередить Грецки и стать лучшим голеадором НХЛ в истории — главное, чтобы хватило здоровья.

«Овечкин близок к тому, чтобы опередить Бретта Халла, Яромира Ягра и, может быть, чуть позже — Горди Хоу. Просто невероятно, как быстро он добрался до них. Рад, что дожил до этого момента, так как очень немногие достигают такого высочайшего уровня. При этом он по-прежнему необходим команде, а его действия в атаке продолжают быть на высоте. Хочу пожелать ему огромного здоровья. Каждый раз, когда у меня есть возможность посмотреть матч «Вашингтона», я фокусируюсь только на Овечкине», — цитирует Дионна официальный сайт НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников также считает, что основным препятствием в достижении цели могут быть только повреждения.

«Посмотрим, как будет складываться сезон, лишь бы Овечкину не мешали травмы. Это самое главное. А так, он — крупный мальчик, опытный товарищ, себя в обиду не даст», — заявил эксперт.