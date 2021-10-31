«Победа воли и духа»: как в России оценили триумф художественных гимнасток на ЧМ в Японии

Сборная России триумфально выступила на завершившемся в Китакюсю чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. В свою очередь, призёр Олимпийских игр Яна Батыршина подчеркнула, что турнир стал хорошим завершением сложного сезона. По мнению Яны Кудрявцевой, сёстры Аверины на первенстве в очередной раз продемонстрировали высокий уровень. А депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему доминирование отечественной сборной невыгодно Международной федерации гимнастики.

Завершившийся в японском Китакюсю чемпионат мира по художественной гимнастике прошёл под знаком доминирования сборной России. Отечественные спортсменки завоевали на турнире семь золотых медалей из девяти возможных, а также шесть наград другого достоинства. Омрачила выступление команды лишь неудача в финале групповых упражнений с тремя обручами и четырьмя булавами. Анна Гайдукевич не сумела поймать оба предмета, и это помешало коллективу побороться за победу. Однако президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова всё равно похвалила своих подопечных.

«Сегодняшняя серебряная медаль — это колоссальная победа воли, духа и Господа Бога, который нёс нашу команду на руках с двумя новыми девочками. Полина Орлова и Маша Толкачёва всего за неделю, когда Оля Карасёва сломала ногу, сумели встать вместе в групповых упражнениях. Сложно было поверить, что наш труд даст такие плоды. Считаю, это триумфальное выступление, несмотря на ошибки. После Олимпийских игр нам было трудно снова приехать сюда в Японию и доказать, что мы настоящие бойцы, а девочки имеют качественные программы и что это и есть художественная гимнастика. К сожалению, этого мы у многих команд не наблюдаем», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Высказалась Винер-Усманова и о будущем сестёр Дины и Арины Авериных, которые увезли с первенства планеты девять медалей.

«Вы знаете, я всегда — ещё когда работала с Алиной Кабаевой, Ириной Чащиной — говорила: сегодня мы работаем, а что будет завтра — не знаем. Сегодня надо радоваться, а не думать, что грустно, а завтра станет весело. Ведь завтра может и не наступить. Поэтому сегодня мы радуемся, а что будет завтра — увидим», — добавила руководитель отечественной сборной.

Не могли не спросить Винер-Усманову и о судействе. Она высоко оценила работу рефери, несмотря на серьёзный скандал, который разгорелся после финала упражнения с лентой.

«Нас судили хорошо, претензий у меня никаких нет. После упражнения с лентой у Дины Авериной я выступила, но по всем остальным дням, когда состоялись финалы многоборья и в отдельных видах, я к арбитрам претензий не имею. Считаю, это произошло, поскольку работали люди из разных стран, которые оценили наш труд, а руководство технического комитета не вмешивалось в выставление оценок», — подчеркнула Винер-Усманова.

Главным же событием турнира стал уникальный рекорд Дины Аверины. Заняв первое место в личном многоборье, она стала 18-кратной чемпионкой мира и побила достижение Евгении Канаевой. При этом сама спортсменка отнеслась к произошедшему максимально спокойно.

«Я об этом даже не думала, но стали писать в интернете. Очень приятно. Канаева — наш кумир с детства, всегда хотела на неё равняться. У меня это получилось, и я счастлива», — цитирует гимнастку ТАСС.

А вот её сестра своим выступлением осталась не слишком довольна, ведь она не завоевала в Китакюсю ни одного золота.

«Я ещё не показала всё, что умею. Хочу доказать себе, что могу больше. Доказать всему миру. Я счастлива, что мне удалась лента», — подвела итоги спортсменка.

Остались в восторге от результатов россиянок в Японии и эксперты. Так, призёр Олимпийских игр Яна Батыршина похвалила девушек, несмотря на досадную неудачу в последнем виде.

«Когда есть повод и была совершена видимая ошибка, взять золото уже невозможно. Но тем не менее это блестящий результат и блестящее выступление всей нашей сборной... Можно подвести некий итог. Во всех дисциплинах у нас есть награды, очень много золотых, то есть этот турнир прошёл под именем сборной России и Дины Авериной, у меня сложилось такое впечатление. Очень хорошее завершение сложного олимпийского сезона. Я поздравляю искренне всю нашу сборную, молодцы!» — высказалась Батыршина.

В свою очередь, многократная чемпионка планеты Яна Кудрявцева объяснила, почему сёстры Аверины решились поехать на первенство мира после скандала на Олимпийских играх. По её мнению, они хотели доказать, что остаются сильнейшими.

«Они же всё равно не сдались — поехали представлять страну в такой сложный год. И сделали всё на очень высоком уровне. Сёстры Аверины — уже большой бренд, имя в художественной гимнастике», — подчеркнула Кудрявцева

По словам четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой, после турнира в Японии ни у кого не осталось сомнений, какая гимнастка действительно является номером один.

«Дина доказывает, что она лучшая в мире. Ни у кого не получается так чисто выступать из раза в раз. Плюс ко всему Дина стала 18-кратной чемпионкой мира, вписала себя в историю художественной гимнастики. Дай бог, чтобы и дальше у неё всё получалось, тогда она будет бить собственные рекорды», — приводит слова Солдатовой РИА Новости.

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По мнению другой известной гимнастки — Евгении Левановой, — ничего невозможного для Авериных нет, и если они по-настоящему захотят принять участие в Олимпиаде, то сделают это.

«Дина — молодец, Дина — герой. Она установила рекорд, прошла все свои программы за три дня чисто. Она огромная молодец, сделала всё, что было возможно… Я бы не хотела говорить о судействе, поскольку я только спортсменка, которая следила и переживала. Могу сказать, что мне очень понравилась программа Арины с лентой», — подчеркнула Леванова.

Поздравили отечественную сборную и в Госдуме. При этом депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила, почему у россиянок в последнее время возникают проблемы с рефери.

«Международным федерациям невыгодно доминирование представителей какой-либо одной страны. И спонсорам это тоже становится неинтересно. Мы же понимаем, как сейчас они относятся к России. И, соответственно, международная федерация понимает, что если будем выигрывать мы, у неё будет меньше спонсоров. Поэтому на первый план и выходят другие страны, за счёт чего расширяется география вида, увеличивается представительство художественной гимнастики на планете. Мы-то все радуемся победам России, а вот в международной федерации, наверное, не сильно в восторге от них», — цитирует Журову «Газета.Ru».

А в сборной России по футболу отдельно отметили сестёр Авериных, выложив в Instagram национальной команды фото с девушками и братьями Алексеем и Антоном Миранчуками.

«Сёстры Аверины — снова лучшие! Поздравляем! На чемпионате мира в Японии наши гимнастки собрали россыпь медалей, а Дина стала 18-кратной чемпионкой мира и установила абсолютный рекорд», — говорится в посте.