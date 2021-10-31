Титов — о ЧМ по художественной гимнастике в Японии: один из лучших

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов подвёл итоги завершившегося чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года.

«На мой взгляд, всё было организовано, как японцы умеют делать, правильно, там где надо — жёстко, там где надо — достаточно гибко. Хороший, результативный чемпионат, для нас он просто сверхуспешный. Считаю, что это один из лучших чемпионатов за последнее время, несмотря на всякие спорные моменты, которые всегда случаются», — цитирует ТАСС Титова.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике в Японии. На счету российской команды 13 медалей (семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые).

Большую часть золотых наград сборной России на турнире в Японии принесла Дина Аверина. 23-летняя гимнастка победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала золотые медали в командном и индивидуальном многоборье. Россиянка стала первой в истории 18-кратной чемпионкой мира, превзойдя достижение Евгении Канаевой (17), и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье.

Мировое первенство проходило с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира Яна Батыршина прокомментировала результат выступления сборной России на чемпионате мира.