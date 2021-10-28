«Уже в квалификации подозвали рефери из США»: Винер-Усманова о судействе на ЧМ и силе сестёр Авериных

Функционеры Международной федерации гимнастики не хотели, чтобы сборная России завоевала четвёртую золотую медаль на чемпионате мира в японском Китакюсю. Такое мнение в интервью RT выразила главный тренер команды Ирина Винер-Усманова после финала упражнений с лентой. По её словам, ещё по ходу квалификации стало понятно, что судьи не позволят Арине или Дине Авериным одержать победу в этом виде программы. Также тренер объяснила, почему российских гимнасток искусственно пытаются сдерживать, рассказала, как арбитры отклонили протест, и выразила надежду, что в личном многоборье судьи будут объективнее.

Второй соревновательный день чемпионата мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю оказался омрачён судейским скандалом. После Олимпийских игр российские болельщики с некоторым опасением ждали первенства планеты, но первые три вида программы не вызвали вопросов по работе рефери. Дина Аверина уверенно одержала победу в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а её сестра Арина взяла два серебра.

Однако в распределение медалей в ленте вновь вмешались арбитры. Довольно неожиданную победу одержала Алина Горносько, которая набрала 23,950 балла и всего на 0,050 опередила Дину и на полбалла — Арину Авериных. При этом ранее белоруска в этом упражнении не добивалась серьёзных успехов. Например, в 2021 году она лишь раз первенствовала в нём — на этапе Кубка планеты в Ташкенте, но тогда получила за своё выступление куда более низкую оценку — 22,750. А потому такой взлёт на ЧМ стал для болельщиков сюрпризом.

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На токийской Олимпиаде в этом виде белоруска заработала скромные 21,100 балла, заняв лишь восьмую строчку. Лучшей в упражнении была признана Дина Аверина (24,000), второй, несмотря на потерю ленты, стала Линой Ашрам (23,300), а Арина заняла только десятое место (19,550), которое в итоге лишило её бронзы Игр.

На этот раз с Арины за различные недочёты сняли 0,650 балла, которых хватило бы для победы. Осталась недовольна своей оценкой и Дина, которая не сдержала слёз, когда поняла, что ей не достаёт самой малости, чтобы в четвёртый раз подняться на высшую ступень пьедестала почёта в Китакюсю. Тренерский штаб подал протест на обе оценки, но он был отклонён.

Чтобы понять, почему отечественных спортсменок вновь решили «притормозить» и чего ждать от судей в Китакюсю в дальнейшем, RT пообщался с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ириной Винер-Усмановой, которая дожидалась выставления оценок своих подопечных с иконой в руках.

— В первых видах упражнений на отдельных снарядах всё прошло достаточно спокойно для россиянок. Дина забрала три золота. Могли представить, что в ленте снова начнутся странности с судейством?

— Мы не думали, что и на Олимпийских играх такое реально. Сегодня же подобное можно было предсказать, когда во время квалификации главный судейский стол подозвал рефери из технического комитета Кэролайн Хант из США. После этого она подошла к судьям на площадке, которые изначально поставили довольно высокую оценку Арине Авериной. В результате её опустили на один балл. И ровно такую же оценку судьи поставили уже во время финала. То есть просто не имело значения, хорошо она выполнит свою программу или плохо. А если бы Арина не справилась, то отпустили бы ещё. Теперь я понимаю: это был сигнал к тому, что необходимо дать именно такую сумму баллов, что и было сделано.

— Какую цель преследуют арбитры? Хотят сбить наших девушек перед личным многоборьем?

— Ну а какая цель была у них на Олимпийских играх? Вы должны сами разбираться в этих делах. Дело в том, что четыре золотые медали России на чемпионате мира, по сути, дискредитируют результаты, которые спортсмены показали несколько месяцев назад в Токио. Я вам даю только факты, а выводы делайте сами. Арина выполнила всё замечательно, Дина — великолепно, но оценка у неё оказалась ниже, чем у Горносько, хотя я не говорю, что белоруска — слабая гимнастка.

— Теплилась надежда, что после грандиозного скандала, который разгорелся на ОИ, Россию побоятся настолько открыто поддушивать?

— Об этом говорят все болельщики и зрители. (Председатель судейского техкома FIG Наталья. — RT) Кузьмина сделала всё, чтобы нашей стране не досталось четвёртое золото на ЧМ. Она бы не смогла этого пережить.

— Отечественная сборная подала протест на оценки сестёр Авериных в финале соревнований в ленте, но он был отклонён. Как вам это объяснили?

— Представителям команды ничего не объясняли. Отклонён — и всё. Там посчитали правильным оставить свои баллы неизменными.

— Когда видите, что после Олимпиады ничего в плане отношения судей к России не поменялось, у вас не опускаются руки? Получается, так будет теперь всегда?

— Ничего, живём дальше. Несмотря на поражение в ленте, у нас на чемпионате мира блестящий командный результат. Дина выиграла золотые медали в трёх видах: обруч, мяч и булава. Арина завоевала два серебра и бронзу. В итоге Россия набрала суммарно на 20 баллов больше, чем ближайшие преследовательницы. Дальше, конечно, ещё будут добавляться групповые упражнения. Выходит, остановить нас можно только таким способом.

— Нет опасений, что в личном многоборье может повториться беспредел, который произошёл на ОИ?

— Соревнования в Токио обслуживали судьи, которые были специально вызваны для этого. На первенство планеты же приехали специалисты из различных стран. Думаю, они не окажутся настолько запрограммированными, как их коллеги на Олимпиаде. Хотя со стопроцентной уверенностью сказать, конечно же, нельзя. Повторюсь, сама ничего не знаю, и предоставляю вам только факты. Что будет дальше — увидим.

— Сестёр Авериных произошедшее не надломит? Ведь им снова пришлось столкнуться с неоднозначной работой рефери.

— Когда они давали интервью после окончания соревнований, сказали, что собираются как следует подготовиться к личному многоборью. Они мечтают выступить ярко в финале этого вида и поставить красивую точку. Поверьте, очередной скандал с рефери их дополнительно разозлил. Могу сказать только одно: чем сильнее люди, тем тяжелее им даются испытания. Это и демонстрирует силу человека и спортсмена.