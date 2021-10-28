Капранова: согласна с Винер-Усмановой, Дина Аверина должна была выиграть упражнение с лентой

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова высказалась о результатах Дины и Арины Авериных в упражнениях с лентой на чемпионате мира, который проходит в Японии.

«Девчонки молодцы! Конечно же, мы на них надеялись и верили. После Олимпийских игр поехали на чемпионат мира, и пока что им удаётся показывать очень хороший результат. Ждём многоборья. Что же касается серебра Дины Авериной, то согласна с Ириной Александровной Винер-Усмановой: Дина должна была победить. Лента у неё сложная, красивая и самая лучшая на сегодняшний день», — сказала Капранова «Чемпионату».

Россиянка Дина Аверина подала протест на оценку после своего выступления в упражнении с лентой во время чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии. По итогам соревнования спортсменка стала второй, набрав 23,900 балла и проиграв 0,050 балла белоруске Алине Горносько.

Ранее Хоркина не стала называть скандалом ситуацию с оценками Дины Авериной на ЧМ в Японии.