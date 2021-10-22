Блеклая игра в атаке и удачные замены соперника: как «Локомотив» уступил «Галатасараю» в Лиге Европы

«Локомотив» с минимальным счётом уступил «Галатасараю» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч гости забили незадолго до финального свистка. У стамбульцев сработали замены: Олимпиу Моруцан отдал результативную передачу, а встречавший 23-й день рождения Керем Актюркоглу убежал один на один с Маринато Гилерме и переиграл его. Железнодорожники, хотя и владели преимуществом, практически не создавали опасных моментов и ни разу не пробили в створ ворот Фернандо Муслеры.

Матч с «Галатасараем» должен был стать для нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля первым еврокубковым испытанием. Было любопытно, как команда проявит себя под руководством немецкого специалиста на внешней арене, хотя времени с момента его назначения прошло совсем немного.

Однако даже этого хватило, чтобы понять: он предъявил подопечным принципиально иные требования, нежели Марко Николич. В дебютной для наставника встрече РПЛ с «Рубином» железнодорожники делали акцент на атаку и временами неплохо комбинировали на чужой половине, пусть и с трудом ушли от поражения.

Теперь москвичам нужна была только победа. После двух туров они имели в своём активе всего одно очко, и новая осечка могла всерьёз осложнить им жизнь в борьбе за попадание в плей-офф. Тем более стамбульцы стартовали куда лучше и расположились на первом месте в группе Е благодаря победе над «Лацио» и ничьей с «Марселем».

Для хозяев серьёзным подспорьем стало возвращение в строй после травм защитников Мацея Рыбуся и Тина Едвая. Оба вышли на поле с первых минут. А Гисдолю не пришлось, как в Казани, вынужденно использовать в центре обороны Дмитрия Баринова. Полузащитник занял привычное место в опорной зоне. Также попал в стартовый состав Рифат Жемалетдинов, который остался в запасе в игре с «Рубином», но, выйдя на замену, сравнял счёт в добавленное арбитром время.

Первый тайм оставил у поклонников хозяев положительное впечатление. Если в матчах с «Марселем» и «Лацио» «Локомотив» действовал строго от обороны, то в отчётной встрече играл первым номером и чаще владел мячом.

Более того, команда вновь проявила своё сильное качество при новом штабе — прессинг. Железнодорожники с первых минут организовали давление на чужой половине поля и не позволяли сопернику создавать даже некое подобие контрвыпадов. Порой они вступали в отбор чрезмерно агрессивно и нарушали правила. Желания москвичам было не занимать, а главное, задумка полностью работала.

При позиционных атаках они делали ставку на короткий пас, практически не выполняя длинные передачи. Пройти насыщенную центральную зону гостей оказалось не так просто, а потому красно-зелёные искали пространство на флангах. Особенно хорошо работал левый, где действовала связка воспитанников ЦСКА Наир Тикнизян — Константин Марадишвили. Сюда же регулярно смещался Фёдор Смолов, создавая численное преимущество.

Однако в чужую штрафную удавалось проникать нечасто. Во многом не хватало функционала Антона Миранчука, способного вывести партнёра на завершающий удар. Жемалетдинов в этом качестве был не так заметен.

Как результат, «Локомотив» до перерыва не только не создал ни одного действительно опасного момента, но и не нанёс ни единого удара в створ. Запомнился разве что чуть неточный выстрел Марадишвили в дальний угол.

Ни разу не попали в створ и стамбульцы, которые не без труда проходили середину поля и в отличие от «Рубина» совсем не пользовались разреженностью оппонента в обороне. Как итог, Маринато Гилерме откровенно скучал и почти не встречался с мячом.

Однако после столь активного первого тайма у «Локомотива» не могли не возникнуть проблемы во втором. Действовать на таких высоких скоростях на протяжении 90 минут было практически нереально. Это и произошло. Если до перерыва «Галатасарай» практически не проникал на чужую половину, то после начал делать это гораздо чаще. Хозяева теперь не всегда успевали столь же стремительно вступать в отбор и перекрывать подходы к собственной штрафной. Отсюда появление свободных зон.

Впрочем, первые моменты гостям удалось создать после подач угловых. Сначала оставшийся без присмотра Виктор Нельссон практически с линии вратарской пробил под перекладину, но Гилерме чудом спас партнёров. А затем Райан Бабел из-под Жемалетдинова отправил снаряд в ближний угол, но немного не попал в створ. Россиянин в этом эпизоде получил серьёзное рассечение головы. Врачам понадобилось несколько минут, чтобы остановить кровь, но 17-й номер остался на поле.

Железнодорожникам в атаке по-прежнему не хватало конкретики. Они владели мячом только на подступах к штрафной, но к чужим воротам не приближались. А поскольку скорость упала, защитники соперника спокойно контролировали ситуацию. Забегая вперёд, отметим, что подопечные Гисдоля хотя и нанесли 12 ударов, но так ни разу и не попали в створ.

В такой ситуации напрашивались замены. Практически перестал цепляться за мяч Смолов. Потерялся на правом фланге техничный Гирано Керк. Незаметен на противоположном оказался и Марадишвили. Но освежать атакующую линию было некем, ведь на скамейке не присутствовал ни один форвард. Помочь мог разве что Дмитрий Рыбчинский, способный сыграть впереди на краю.

Зато у Фатиха Терима сложилась противоположная ситуация. Он изначально оставил в запасе ряд лидеров (Керема Актюркоглу, Олимпиу Моруцана, Мбайе Дьяна) и бросил их в бой ближе к финальному свистку, тем самым внеся перелом. Первый опасный звонок прозвучал, когда Актюркоглу после передачи Моруцана от лицевой, оставшись в полном одиночестве, опасно пробил с близкой дистанции, но Гилерме чудом выручил команду.

А спустя несколько минут и он оказался бессилен. И вновь сыграла связка Моруцан — Актюркоглу. Первый выполнил заброс из глубины, а второй убежал от оппонента и точно пробил в дальний угол. Так турок отметился победным голом в 23-й день рождения.

Ответить на это «Локомотиву» оказалось нечем. Гисдоль скорее от бессилия заменил Рыбуся на Дмитрия Живоглядова. Но даже подобия финального штурма организовать не удалось. «Галатасарай», перейдя на схему с тремя центральными защитниками, спокойно довёл матч до конца и упрочил лидерство в группе. Железнодорожники потерпели поражение в еврокубках вслед за «Спартаком» и «Зенитом» и ещё больше усложнили себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф.