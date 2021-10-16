«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
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Счёт в матче на 36-й минуте открыл нападающий «Рубина» Андерс Дрейер. На 67-й минуте Герман Онугха удвоил преимущество казанского клуба, но уже через минуту Фёдор Смолов отыграл один мяч. Рифат Жемалетдинов сравнял счёт в матче на третьей компенсированной минуте.
Встреча проходила в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. «Рубин» — на восьмой позиции (15 очков).
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