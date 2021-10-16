Дзюба: 100 мячей за такой клуб — это большое достижение

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от сотого мяча в составе команды.
Дзюба: 100 мячей за такой клуб — это большое достижение
  • Reuters

«100 голов за «Зенит» — это большое достижение, конечно же! Кто бы мог подумать, когда я сюда приходил, что такая отметка мне покорится. Сколько всего говорили — в первые дни я просто в шоке был, а сейчас — сто голов. Это очень круто, я этим безумно горжусь», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Форвард отметился голом в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (1:2).

Таким образом, Дзюба установил достижение в сто мячей за петербургский клуб.

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