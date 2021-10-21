Калиниченко назвал фаворита матча ЛЕ «Локомотив» — «Галатасарай»
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«Галатасарай» выйдет на матч с «Локомотивом» в статусе фаворита. Несмотря на то что железнодорожники играют дома, у них всё равно очень тяжёлый оппонент», — цитирует Калиниченко «Чемпионат».
Он добавил, что московскому клубу будет очень трудно заработать три очка. А турецкая команда сейчас находится в более стабильном состоянии.
Матч группы Е «Локомотив» — «Галатасарай» пройдёт 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало поединка — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим выразил недоумение поздним началом матча с «Локомотивом».