В шаге от сенсации: как «Зенит» пропустил на 86-й минуте и проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов

«Зенит» потерпел поражение с минимальным счётом от «Ювентуса» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Единственный мяч на 86-й минуте после подачи Маттиа Де Шильо с левого фланга забил Деян Кулушевски. Защитники хозяев в этом эпизоде оставили шведа без присмотра и позволили ему нанести удар головой. До того петербуржцы легко сдерживали атаки маститого оппонента и практически не позволяли туринцам приближаться к воротам Станислава Крицюка.

Спаренные матчи с «Ювентусом» во многом стали для «Зенита» определяющими. Именно в них должно было решиться, сумеют ли петербуржцы побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сине-бело-голубым необходимо было набирать в этом противостоянии как можно больше очков, чтобы не отстать как от туринцев, так и от «Челси», который проводил две встречи подряд с аутсайдером группы «Мальмё» и мог рассчитывать на шесть баллов.

При этом последние результаты не сулили отечественному коллективу ничего хорошего. Если начинали сезон подопечные Массимилиано Аллегри не лучшим образом, то затем набрали ход и одержали четыре победы подряд в Серии А, а также две — в главном еврокубке. Сергей Семак перед игрой даже назвал соперника «машиной по достижению результата». Вместе с тем он пообещал: его подопечные сделают всё, чтобы набрать три очка.

К ключевому поединку «Зенит» подошёл практически без потерь. Не мог помочь команде только давно травмированный Магомед Оздоев. А потому состав хозяев оказался предсказуемым. Тренерский штаб не стал отказываться от схемы в три центральных защитника. Также с первых минут вышел на поле опорник Вильмар Барриос, пропустивший последнюю игру РПЛ с «Арсеналом». Единственная интрига касалась мест в нападении, ведь вернулся в заявку Сердар Азмун. Однако иранец остался в запасе, а на острие в одиночестве расположился осенью забивающий почти в каждом матче Артём Дзюба.

Футболисты «Зенита» прислушались к словам Семака и постарались начать игру максимально активно. Они смело шли вперёд, а при потере сразу включали высокий прессинг, пытаясь вернуть себе мяч и не позволить сопернику организовать быструю атаку. «Ювентус» смелость хозяев в тупик не поставила. Туринцы действовали в энергосберегающем режиме и спокойно ждали, когда у оппонента кончатся силы. Этот период запомнился мощным ударом Клаудиньо из-за пределов штрафной, с которым Войцех Щенсны справился не без труда.

Однако постепенно гости завладели инициативой и вынудили петербуржцев сесть в оборону. Впрочем, и они практически не создавали моментов у чужих ворот. Коллектив Аллегри не демонстрировал запредельных скоростей, и отечественная команда спокойно перекрывала все подходы.

Проникнуть в штрафную через центр вовсе оказалось нереально, а потому гости пытались уводить мяч на фланги и оттуда выполнять подачи. В эти минуты тревожно становилось за Станислава Крицюка, который далеко не всегда уверенно смотрелся на выходе.

«Зенит» же делал ставку на перехват мяча и быстрые контратаки. Подопечным Семака действительно удавалось совершать отборы на своей половине. Особенно в этом преуспел Барриос, но вот наступление чаще всего заканчивалось ничем. Во многом это было связано с тем, что не слишком здорово цеплялся за мяч Дзюба. Артёму удачно противостоял мощный Маттейс де Лигт. По такой игре куда логичнее казалось появление Азмуна, который мог убежать в свободные зоны.

Но и «Ювентус» практически не беспокоил Криюцка и даже ни разу в первом тайме не попал в створ. Лишь незадолго до перерыва парой неточных выстрелов отметился Федерико Кьеза. Петербуржцы ответили ударом головой в руки Щенсны в исполнении Дмитрия Чистякова после подачи корнера.

Лишь в начале второго тайма фаворит сумел создать первый действительно опасный момент. До того абсолютно незаметный Альваро Мората выполнил разрезающую передачу между Чистяковым и Ловреном и вывел один на один с Крицюком Уэстона Маккени. Но голкипер в этой ситуации сыграл идеально: своевременно сократил дистанцию и принял удар на себя. «Зенит» тут же ответил парой перспективных контрвыпадов. В ходе одного из них Клаудиньо, отвоевав мяч у Маттиа Де Шильо возле чужой штрафной, едва не закрутил снаряд в дальний угол.

Понимая, что с имеющимся набором футболистов насыщенную оборону соперника не пройти, Аллегри на 58-й минуте произвёл сразу тройную замену. В частности, на правый фланг атаки вышел Хуан Куадрадо, а в пару к Морате — мощный Деян Кулушевски. Такие рокировки давали возможность туринцам упростить игру и выполнять больше подач верхом с флангов.

Семак отреагировал моментально и бросил в бой Алексея Сутормина и Азмуна вместо повисшего на карточке и уставшего Караваева и Дзюбы. Позже к ним присоединился Далер Кузяев. Появление на поле последнего получилось во многом вынужденным. Малком после очередного сольного прохода остался лежать на газоне, держась за голень, и тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем.

Тем не менее, «Зенит» не только продолжал абсолютно спокойно и уверенно сдерживать атаки маститого оппонента, но и при случае пытался организовать собственные контрвыпады. Последней надеждой Аллегри стал ещё один фактурный форвард Мойзе Кин, а также Аарон Рэмси. Но ближе к финальному свистку петербуржцы даже забрали мяч под свой контроль. Казалось, как минимум ничья им обеспечена.

Однако концовка получилась для команды обескураживающей.

По сути, она допустила единственную ошибку и тут же оказалась наказана за неё. За четыре минуты до конца основного времени свежий Сутормин позволил Де Шильо выполнить подачу с левого фланга, а Кулушевски никто не помешал затылком подправить мяч в сетку с рикошетом от штанги. Большие вопросы в этом эпизоде возникли к Ловрену, который остался в роли наблюдателя.

После этого Семак пошёл ва-банк и выпустил Данила Кругового и Александра Ерохина, перейдя на расстановку с двумя центральными защитниками, но сил на финальный штурм у его подопечных не хватило. Так «Зенит» снова достойно проявил себя на фоне европейского гранда, но, как и в матче с «Челси» пропустил обидный мяч и остался без очков.