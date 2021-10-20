Рязанцев считает, что «Зенит» способен победить «Ювентус» в ЛЧ

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА против туринского «Ювентуса».
Рязанцев считает, что «Зенит» способен победить «Ювентус» в ЛЧ
  • Reuters

«Мы всегда от наших клубов ждём победы. Не знаю, какая вероятность победы. Отличное начало у «Ювентуса», но посмотрим на игру. Будет очень интересный матч. Способен ли «Зенит» победить? Конечно, они хорошо выглядели в матче с «Челси» и обыграли «Мальмё». Почему нет?» — приводит слова Рязанцева ТАСС.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Ранее Игонин заявил, что задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить