Рязанцев считает, что «Зенит» способен победить «Ювентус» в ЛЧ

Бывший футболист «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА против туринского «Ювентуса».

«Мы всегда от наших клубов ждём победы. Не знаю, какая вероятность победы. Отличное начало у «Ювентуса», но посмотрим на игру. Будет очень интересный матч. Способен ли «Зенит» победить? Конечно, они хорошо выглядели в матче с «Челси» и обыграли «Мальмё». Почему нет?» — приводит слова Рязанцева ТАСС.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Ранее Игонин заявил, что задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет.