Игонин: задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет, её никто не снимал

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился своими ожиданиями от матча петербургской команды с «Ювентусом» в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.

«Зенит» может рассматривать ничью как положительный результат, однако настраиваться нужно на победу. Им надо играть так же, как в матче с «Челси». Другое дело, нужна дисциплина в обороне, а «Зенит» проигрывает второй матч РПЛ подряд из-за ошибок. Вот это проблема! Они допускают множество моментов у своих ворот, но набирают очки, потому что играют в атаке лучше других. В Лиге чемпионов этого недостаточно. Пара Азмун — Дзюба в контратаке выглядит очень сильно, потому петербуржцам надо играть в два форварда. Но всё будет зависеть от состояния игроков, Семаку не из чего выбирать. Задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет. Никто эту задачу не снимал — её надо выполнить! И неважно, кто твой соперник», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Дзюба выделил трёх футболистов «Ювентуса» перед матчем с итальянским клубом в ЛЧ.