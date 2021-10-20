Игонин: задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет, её никто не снимал

Короткая ссылка
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился своими ожиданиями от матча петербургской команды с «Ювентусом» в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.
Игонин: задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет, её никто не снимал
  • Reuters

«Зенит» может рассматривать ничью как положительный результат, однако настраиваться нужно на победу. Им надо играть так же, как в матче с «Челси». Другое дело, нужна дисциплина в обороне, а «Зенит» проигрывает второй матч РПЛ подряд из-за ошибок. Вот это проблема! Они допускают множество моментов у своих ворот, но набирают очки, потому что играют в атаке лучше других. В Лиге чемпионов этого недостаточно. Пара Азмун — Дзюба в контратаке выглядит очень сильно, потому петербуржцам надо играть в два форварда. Но всё будет зависеть от состояния игроков, Семаку не из чего выбирать. Задача выйти из группы стоит перед «Зенитом» уже несколько лет. Никто эту задачу не снимал — её надо выполнить! И неважно, кто твой соперник», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Дзюба выделил трёх футболистов «Ювентуса» перед матчем с итальянским клубом в ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить