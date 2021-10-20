Дзюба выделил трёх футболистов «Ювентуса» перед матчем с итальянским клубом в ЛЧ

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ювентуса».

«Федерико Кьеза для меня — прямо открытие, как и для многих других. Он держит определённый космический уровень, начиная с Евро-2020. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Ювентуса». Кьеллини и Бонуччи для меня — два таких мастодонта защитного футбольного цеха. Это тоже космический уровень. Надеюсь сыграть против них, это будет очень интересно. Очень хочется себя проверить на таком уровне во всех компонентах. Кьеллини старше меня, а Бонуччи — примерно ровесник», — сказал Дзюба в интервью каналу «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало встречи — в 22:00 мск.

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