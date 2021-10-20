Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Ювентусом»

Короткая ссылка
Стал известен состав петербургского «Зенита» на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Ювентусом»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с первых минут на поле появятся Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Артём Дзюба. 

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее бывший футболист «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить