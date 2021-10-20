Дзюба выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч ЛЧ с «Ювентусом»
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Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, с первых минут на поле появятся Станислав Крицюк, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо и Артём Дзюба.
Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее бывший футболист «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».
Наш состав на матч #ЗенитЮвентус! 💪 pic.twitter.com/JV9lUMqtzD— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 20, 2021