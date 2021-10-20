Дзюба: не чувствую, что старею

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как находит мотивацию для продолжения выступлений на высоком уровне.

«У львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, и не замечаю, что для восстановления мне необходимо больше усилий. Когда только почувствую, то сразу что-то предприму. У меня нет определённого потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Всё, я добился всего, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться. В любом деле ты должен побеждать. Мне с детства был непонятен девиз «Главное не победа, а участие». Если ты идёшь, то цель у тебя одна — первое место. Забил 100 мячей — забей 110, 120, 130… Это не фантазии, а реальность. Каждый день ты должен доказывать, что ты лучший. Если не получилось — твои проблемы никого не интересуют. Будь добр, показывай уровень. Люди приходят посмотреть на тебя, на команду. Нужно соответствовать», — сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

33-летний нападающий накануне забил 100-й мяч во всех турнирах за петербургский клуб.

Ранее Дзюба выделил трёх футболистов «Ювентуса» перед матчем с итальянским клубом в Лиге чемпионов.