Дубли Месси и Гризманна, феерия «Аякса» и разгром «Шахтёра»: как начался 3-й тур Лиги чемпионов
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Избиение в Брюгге
Отчётный игровой день Лиги чемпионов получился богатым на голы. В восьми матчах команды суммарно забили 35 мячей. Самый результативный матч состоялся в Бельгии, где «Манчестер Сити» поставил на место набравший четыре очка в первых двух матчах группового этапа «Брюгге» — 5:1. «Горожане» владели подавляющим преимуществом и, если бы им сопутствовала удача, вполне могли отличиться десять раз. Ещё два гола гостей в самом начале первого тайма из-за различных нарушений правил отменила судейская бригада.
Хозяева сохраняли свои ворота в неприкосновенности полчаса, но затем позволили нанести точный удар подключившемуся к атаке защитнику Жоау Канселу. Следом Рияд Марез реализовал пенальти. А во второй половине встречи отметиться удалось даже вышедшему на замену 19-летнему Коулу Палмеру. Всего 141 секунды хватило ему, чтобы с линии штрафной отправить снаряд в дальний угол.
Хосеп Гвардиола остался настолько впечатлён игрой своей команды, что назвал её одной из лучших для «Сити» в еврокубках. Впрочем, испанский специалист давно должен привыкнуть к такому, ведь возглавляемые им команды 19 раз забивали в ЛЧ пять и больше мячей. Специалист уверенно лидирует по этому показателю, опережая Алекса Фергюсона и Арсена Венгера (по восемь).
Камбэк в Париже
Насколько блёкло Лионель Месси смотрится в матчах Лиги 1 в составе ПСЖ, настолько ярко проявляет себя в ЛЧ. Если в национальном первенстве аргентинец до сих пор не открыл счёт голам, то в главном еврокубке отличился трижды. Во втором туре он поразил ворота «Манчестер Сити», а в третьем оформил дубль в домашнем противостоянии с «Лейпцигом».
Оно получилось для фаворита неожиданно непростым, хотя Маурисио Почеттино не мог рассчитывать сразу на двух нападающих: травмированного Неймара и не попавшего в заявку из-за разрыва с женой Мауро Икарди. Зато остался в строю Килиан Мбаппе, который и открыл счёт на девятой минуте. Соперника провальное начало не смутило. Ещё до перерыва Андре Силва восстановил равновесие, а после Норди Мукиэле вывел немецкую команду вперёд.
В этот непростой для парижан момент на авансцену и вышел Месси. На 67-й минуте футболист добил мяч в створ от штанги. Практически тут же Мбаппе заработал одиннадцатиметровый, который партнёры доверили Лионелю. Аргентинец не побоялся издевательски исполнить «паненку», принёс победу ПСЖ и забил 123-й мяч в ЛЧ. Мало того, в добавленное арбитром время французский коллектив получил право ещё на один пенальти. Месси мог оформить хет-трик, но он не пожадничал и уступил право пробить Мбаппе. Француз, в отличие от партнёра, свой шанс не использовал, отправив снаряд на трибуны.
«Триллер» в Мадриде
С аналогичным счётом завершилось противостояние «Атлетико» и «Ливерпуля». Мерсисайдцы на выезде набрали три очка и уверенно лидируют в группе B со стопроцентными показателями. А подопечные Диего Симеоне могут быть довольны только тем, что проявили характер и едва не вытащили неудачно начавшуюся встречу. Уже к 13-й минуте они умудрились пропустить дважды. Открыл счёт Мохаммед Салах. Египтянин сместился с правого фланга в центр в стиле Месси и с левой отправил снаряд в дальний угол. Затем мощным выстрелом отметился Наби Кейта.
Однако в составе хозяев нашёлся свой герой — Антуан Гризманн. Француз провёл вдохновенный матч и ещё до перерыва оформил дубль и вернул мадридцев в игру. Но в самом начале второго тайма нападающий перечеркнул все свои старания. Пытаясь поймать мяч в воздухе ногой, он неаккуратно ударил прямо в лицо шипами бутсы Роберто Фирмино. Вероятно, чемпион мира просто не видел оппонента, но у рефери не было другого выхода, кроме как удалить форварда.
В отсутствие бомбардира команда перестала создавать моменты и отдала инициативу сопернику, поэтому пенальти в ворота Яна Облака полностью вытекал из логики игры. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Салах, в активе которого теперь пять голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В гонке бомбардиров турнира египтянин уступает только Себастьену Аллеру из «Аякса» (6). Но спустя всего несколько минут Даниэль Зиберт показал на точку уже в штрафной английской команды. Диогу Жота на подаче стандарта сбил Хосе Хименеса, и нарушение правил на первый взгляд казалось очевидным. Однако коллеги на VAR призвали немца посмотреть повтор, после чего он изменил своё решение.
Так мадридцы лишились возможности спастись, а Симеоне остался настолько раздосадован поражением, что даже не пожал руку Юргену Клоппу. Впрочем, наставник красных к поступку коллеги отнёсся с пониманием и выразил надежду, что при следующей встрече они всё-таки поприветствуют друг друга.
Неожиданность в Амстердаме
Главной неожиданностью игрового дня стал разгром, учинённый «Боруссии» «Аяксом». Казалось, дортмундцы на выезде в состоянии составить конкуренцию чемпиону Нидерландов, но борьбы не получилось — 0:4. Хозяева же продемонстрировали, что вновь представляют из себя серьёзную силу. В трёх матчах ЛЧ они набрали девять очков из девяти возможных, попутно не оставив шансов «Спортингу» (5:1) и обыграв «Бешикташ» (2:0).
Главной звездой команды в настоящий момент является Себастьен Аллер, летом переехавший в Амстердам из «Вест Хэма». Футболист, до этого не игравший в главном еврокубке, в первых двух встречах ЛЧ отличился пять раз, в том числе оформил покер в Лиссабоне. На этот раз он довольствовался одним голом, зато ассистировал Дейли Блинду и Антони. Ещё один мяч в свои ворота отправил Марко Ройс. А вот чужим гости практически не угрожали и не сумели огорчить 37-летнего Ремко Пасвера. Даже Эрлинг Холанд почти не имел моментов, чтобы отличиться.
Унижение в Киеве
Но самая крупная победа игрового дня была зафиксирована в Киеве. «Реал» не имел права терять очки после сенсационного поражения от «Шерифа» и буквально уничтожил «Шахтёр» — 5:0. «Горняков» сгубили собственные грубые ошибки. Вплоть до 37-й минуты на табло горели нули, пока опытный Сергей Кривцов, пытаясь прервать прострел, не отправил мяч точно в сетку собственных ворот. А в начале второго тайма Додо из аута в центре поля выбросил снаряд прямо на ход Кариму Бензема. Гости наказали соперника за помарку, а удвоил преимущество в счёте Винисиус Жуниор.
Бразильца смело можно назвать лучшим футболистом противостояния, ведь спустя пять минут он оформил дубль. Причём гол латиноамериканца получился очень красивым. На входе в штрафную он прокинул мяч мимо двоих оппонентов, затем поймал на противоходе Кривцова и из-под Марлона пробил в ближний угол. На этом он не остановился и отдал результативную передачу Родриго.
Поставил же точку во встрече Карим Бензема. Француз отметился 290-м голом в составе сливочных и теперь делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Сантильяной. Опережают их только Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).