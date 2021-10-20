Дубли Месси и Гризманна, феерия «Аякса» и разгром «Шахтёра»: как начался 3-й тур Лиги чемпионов

ПСЖ обыграл дома «Лейпциг» благодаря дублю Лионеля Месси. «Атлетико» потерпел поражение от «Ливерпуля», несмотря на два гола Антуана Гризманна. Французский нападающий сразу после перерыва получил прямую красную карточку за удар Роберто Фирмино шипами бутсы в лицо. «Шахтёр» пропустил пять безответных мячей от «Реала». «Брюгге» не смог составить конкуренцию «Манчестер Сити», а «Аякс» не оставил шансов дортмундской «Боруссии». Как начался третий тур Лиги чемпионов — в материале RT.

Избиение в Брюгге

Отчётный игровой день Лиги чемпионов получился богатым на голы. В восьми матчах команды суммарно забили 35 мячей. Самый результативный матч состоялся в Бельгии, где «Манчестер Сити» поставил на место набравший четыре очка в первых двух матчах группового этапа «Брюгге» — 5:1. «Горожане» владели подавляющим преимуществом и, если бы им сопутствовала удача, вполне могли отличиться десять раз. Ещё два гола гостей в самом начале первого тайма из-за различных нарушений правил отменила судейская бригада.

Хозяева сохраняли свои ворота в неприкосновенности полчаса, но затем позволили нанести точный удар подключившемуся к атаке защитнику Жоау Канселу. Следом Рияд Марез реализовал пенальти. А во второй половине встречи отметиться удалось даже вышедшему на замену 19-летнему Коулу Палмеру. Всего 141 секунды хватило ему, чтобы с линии штрафной отправить снаряд в дальний угол.

Хосеп Гвардиола остался настолько впечатлён игрой своей команды, что назвал её одной из лучших для «Сити» в еврокубках. Впрочем, испанский специалист давно должен привыкнуть к такому, ведь возглавляемые им команды 19 раз забивали в ЛЧ пять и больше мячей. Специалист уверенно лидирует по этому показателю, опережая Алекса Фергюсона и Арсена Венгера (по восемь).

Камбэк в Париже

Насколько блёкло Лионель Месси смотрится в матчах Лиги 1 в составе ПСЖ, настолько ярко проявляет себя в ЛЧ. Если в национальном первенстве аргентинец до сих пор не открыл счёт голам, то в главном еврокубке отличился трижды. Во втором туре он поразил ворота «Манчестер Сити», а в третьем оформил дубль в домашнем противостоянии с «Лейпцигом».

Оно получилось для фаворита неожиданно непростым, хотя Маурисио Почеттино не мог рассчитывать сразу на двух нападающих: травмированного Неймара и не попавшего в заявку из-за разрыва с женой Мауро Икарди. Зато остался в строю Килиан Мбаппе, который и открыл счёт на девятой минуте. Соперника провальное начало не смутило. Ещё до перерыва Андре Силва восстановил равновесие, а после Норди Мукиэле вывел немецкую команду вперёд.

В этот непростой для парижан момент на авансцену и вышел Месси. На 67-й минуте футболист добил мяч в створ от штанги. Практически тут же Мбаппе заработал одиннадцатиметровый, который партнёры доверили Лионелю. Аргентинец не побоялся издевательски исполнить «паненку», принёс победу ПСЖ и забил 123-й мяч в ЛЧ. Мало того, в добавленное арбитром время французский коллектив получил право ещё на один пенальти. Месси мог оформить хет-трик, но он не пожадничал и уступил право пробить Мбаппе. Француз, в отличие от партнёра, свой шанс не использовал, отправив снаряд на трибуны.

«Триллер» в Мадриде

С аналогичным счётом завершилось противостояние «Атлетико» и «Ливерпуля». Мерсисайдцы на выезде набрали три очка и уверенно лидируют в группе B со стопроцентными показателями. А подопечные Диего Симеоне могут быть довольны только тем, что проявили характер и едва не вытащили неудачно начавшуюся встречу. Уже к 13-й минуте они умудрились пропустить дважды. Открыл счёт Мохаммед Салах. Египтянин сместился с правого фланга в центр в стиле Месси и с левой отправил снаряд в дальний угол. Затем мощным выстрелом отметился Наби Кейта.

Однако в составе хозяев нашёлся свой герой — Антуан Гризманн. Француз провёл вдохновенный матч и ещё до перерыва оформил дубль и вернул мадридцев в игру. Но в самом начале второго тайма нападающий перечеркнул все свои старания. Пытаясь поймать мяч в воздухе ногой, он неаккуратно ударил прямо в лицо шипами бутсы Роберто Фирмино. Вероятно, чемпион мира просто не видел оппонента, но у рефери не было другого выхода, кроме как удалить форварда.

В отсутствие бомбардира команда перестала создавать моменты и отдала инициативу сопернику, поэтому пенальти в ворота Яна Облака полностью вытекал из логики игры. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Салах, в активе которого теперь пять голов в нынешнем розыгрыше ЛЧ. В гонке бомбардиров турнира египтянин уступает только Себастьену Аллеру из «Аякса» (6). Но спустя всего несколько минут Даниэль Зиберт показал на точку уже в штрафной английской команды. Диогу Жота на подаче стандарта сбил Хосе Хименеса, и нарушение правил на первый взгляд казалось очевидным. Однако коллеги на VAR призвали немца посмотреть повтор, после чего он изменил своё решение.

Так мадридцы лишились возможности спастись, а Симеоне остался настолько раздосадован поражением, что даже не пожал руку Юргену Клоппу. Впрочем, наставник красных к поступку коллеги отнёсся с пониманием и выразил надежду, что при следующей встрече они всё-таки поприветствуют друг друга.

Неожиданность в Амстердаме

Главной неожиданностью игрового дня стал разгром, учинённый «Боруссии» «Аяксом». Казалось, дортмундцы на выезде в состоянии составить конкуренцию чемпиону Нидерландов, но борьбы не получилось — 0:4. Хозяева же продемонстрировали, что вновь представляют из себя серьёзную силу. В трёх матчах ЛЧ они набрали девять очков из девяти возможных, попутно не оставив шансов «Спортингу» (5:1) и обыграв «Бешикташ» (2:0).

Главной звездой команды в настоящий момент является Себастьен Аллер, летом переехавший в Амстердам из «Вест Хэма». Футболист, до этого не игравший в главном еврокубке, в первых двух встречах ЛЧ отличился пять раз, в том числе оформил покер в Лиссабоне. На этот раз он довольствовался одним голом, зато ассистировал Дейли Блинду и Антони. Ещё один мяч в свои ворота отправил Марко Ройс. А вот чужим гости практически не угрожали и не сумели огорчить 37-летнего Ремко Пасвера. Даже Эрлинг Холанд почти не имел моментов, чтобы отличиться.

Унижение в Киеве

Но самая крупная победа игрового дня была зафиксирована в Киеве. «Реал» не имел права терять очки после сенсационного поражения от «Шерифа» и буквально уничтожил «Шахтёр» — 5:0. «Горняков» сгубили собственные грубые ошибки. Вплоть до 37-й минуты на табло горели нули, пока опытный Сергей Кривцов, пытаясь прервать прострел, не отправил мяч точно в сетку собственных ворот. А в начале второго тайма Додо из аута в центре поля выбросил снаряд прямо на ход Кариму Бензема. Гости наказали соперника за помарку, а удвоил преимущество в счёте Винисиус Жуниор.

Бразильца смело можно назвать лучшим футболистом противостояния, ведь спустя пять минут он оформил дубль. Причём гол латиноамериканца получился очень красивым. На входе в штрафную он прокинул мяч мимо двоих оппонентов, затем поймал на противоходе Кривцова и из-под Марлона пробил в ближний угол. На этом он не остановился и отдал результативную передачу Родриго.

Поставил же точку во встрече Карим Бензема. Француз отметился 290-м голом в составе сливочных и теперь делит четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Сантильяной. Опережают их только Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).