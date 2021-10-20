Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Атлетико» в матче ЛЧ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 над «Атлетико».
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Атлетико» в матче ЛЧ
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Сложная игра, но мы этого ожидали. В начале встречи мы действовали на удивление хорошо. Мы забили два прекрасных гола и играли в действительно хороший футбол», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Вместе с тем он подчеркнул, что его подопечные уверенно провели второй тайм в очень тяжёлом матче.

Игра, которая прошла в столице Испании, завершилась со счётом 3:2 в пользу британской команды.

Мячи забили Мохаммед Салах (на восьмой и 78-й минутах), Наби Кейта (на 13-й минуте) и Антуан Гризманн (на 20-й и 34-й минутах).

Главный судья Даниэль Зиберт из Германии за грубый фол удалил Гризманна на 51-й минуте игры.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ. 

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