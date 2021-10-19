«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ

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«Манчестер Сити» с крупным счётом переиграл «Брюгге» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ
  • Reuters

Игра, которая прошла в Бельгии на стадионе «Ян Брейдел», завершилась со счётом 5:1 в пользу английской команды.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил Рияд Марез (на 43-й и 84-й минутах). Также мячи забили Жоау Канселу (на 30-й минуте), Кайл Уолкер (на 53-й минуте) и Коул Палмер (на 67-й минуте).

У «Брюгге» на 81-й минуте отличился Ханс Ванакен.

Главный судья — Иштван Ковач из Румынии — показал четыре жёлтые карточки.

Ранее главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

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