«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ

«Манчестер Сити» с крупным счётом переиграл «Брюгге» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра, которая прошла в Бельгии на стадионе «Ян Брейдел», завершилась со счётом 5:1 в пользу английской команды.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил Рияд Марез (на 43-й и 84-й минутах). Также мячи забили Жоау Канселу (на 30-й минуте), Кайл Уолкер (на 53-й минуте) и Коул Палмер (на 67-й минуте).

У «Брюгге» на 81-й минуте отличился Ханс Ванакен.

Главный судья — Иштван Ковач из Румынии — показал четыре жёлтые карточки.

Ранее главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».