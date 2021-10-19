Роджерс заявил, что намерен обыграть «Спартак» в Москве

Главный тренер английского «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с московским «Спартаком».

«Мы приехали в Москву за победой. «Спартак» — хорошая команда, там собраны классные, качественные игроки, например Виктор Мозес. Знаю и других футболистов, помимо Мозеса, но не так хорошо», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Роджерс заявил, что ожидает сложной игры со «Спартаком». Он также добавил, что видел матч красно-белых с «Наполи» (3:2).

Встреча третьего тура группы С «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес принял участие в тренировке красно-белых в общей группе перед матчем Лиги Европы УЕФА с «Лестером».