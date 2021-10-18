Камбэк «Спартака» в дерби, поражение «Зенита» в Туле и спасение «Локомотива» в Казани: чем запомнился 11-й тур РПЛ

«Спартак» и «Локомотив» совершили впечатляющие камбэки, отыгравшись со счёта 0:2. Подопечные Руя Витории ушли от поражения в дерби с «Динамо», а железнодорожники в дебютном матче под руководством Маркуса Гисдоля не позволили одержать победу «Рубину». «Зенит» сенсационно уступил «Арсеналу», несмотря на сотый гол в составе команды Артёма Дзюбы. «Уфа» отобрала очки у «Краснодара». А в «Урале» остались недовольны решением судьи Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота соперника за игру рукой у Бактиёра Зайнутдинова. Чем запомнился 11-й тур РПЛ — в материале RT.

Вторая подряд осечка лидера

Главной сенсацией 11-го тура РПЛ стало поражение «Зенита» от «Арсенала» — 1:2. Две недели назад действующие чемпионы уступили дома «Сочи» и, казалось, в Туле обязаны были набирать три очка. Однако в субботу им не сопутствовала удача. Иначе объяснить такой результат сложно, ведь преимущество гостей оказалось подавляющим. Они владели мячом 72% времени и нанесли 25 ударов по чужим воротам, восемь из которых пришлись в створ. Однако мяч упорно не шёл в сетку, да и гости губили верные моменты. Например, Александр Ерохин в конце первого тайма не сумел добить снаряд в пустые ворота. Регулярно спасал «канониров» и Антон Коченков, совершивший семь сейвов.

А после перерыва подопечные Миодрага Божовича наказали оппонента за расточительность, завершив контратаку точным выстрелом Зурико Давиташвили. Сравнять счёт коллективу Сергея Семака удалось только на 88-й минуте. Неудивительно, что отличился набравший отличный ход Артём Дзюба. Попутно он стал автором сразу двух важных статистических достижений. Во-первых, забил 100-й мяч за «Зенит», а во-вторых, отметился 143-м голом в чемпионатах России и догнал по этому показателю рекордсмена Олега Веретенникова.

Возникло ощущение, что фаворит в состоянии додавить визави, но вместо этого сине-бело-голубые пропустили. Кингз Кангва на чужой половине легко ушёл от Деяна Ловрена и по непредсказуемой траектории из-за пределов штрафной отправил снаряд в дальнюю девятку. Так «Арсенал» вырвал победу и в очередной раз подтвердил статус неудобного оппонента для «Зенита». Петербуржцы проиграли «канонирам» второй матч в году. В феврале они уступили им дома в 1/8 финала Кубка России и завершили выступление в рамках турнира.

Первая игра «Локомотива» под руководством Гисдоля

Другой отечественный топ-клуб, «Локомотив», провёл первый матч под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля. Дебют немца получился неоднозначным. С одной стороны, железнодорожники в противостоянии с «Рубином» показали довольно яркий футбол. Они больше владели мячом (63%), регулярно били по воротам и плели комбинации возле чужой штрафной. А при потере пытались моментально включать высокий прессинг. С другой стороны, в обороне москвичи сыграли не лучшим образом и позволили казанцам отличиться дважды.

В обоих случаях не смог выручить гостей 17-летний вратарь Даниил Худяков. Сначала он не справился с аккуратным ударом Андерса Дрейера в ближний угол из-за пределов штрафной, а затем не сумел зафиксировать мяч после прострела от лицевой и позволил Герману Онугхе поразить пустой створ.

К 66-й минуте положение красно-зелёных стало практически безнадёжным, но команда проявила характер и сумела уйти от поражения благодаря усилиям футболистов сборной России. Очень важным оказался быстрый ответный гол Фёдора Смолова, который поставил точку в красивой трёхходовке. Спас же гостей в добавленное арбитром время вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. Юрий Дюпин не справился с дальним выстрелом оппонента. «Рубину» удалось набрать первые очки за четыре встречи РПЛ, однако эта ничья стала для подопечных Леонида Слуцкого сродни поражению. «Локомотив» же не знает побед во всех турнирах больше месяца.

Два гола «Спартака» за пять минут

Впечатляющий камбэк удалось совершить и «Спартаку» в матче с «Динамо». Как и «Локомотив», красно-белые по ходу встречи уступали 0:2, но в концовке сумели отыграться. Причём подопечным Руя Витории хватило пяти минут, чтобы дважды поразить ворота Антона Шунина. Примечательно, что в обоих случаях отличились центральные защитники команды — Самуэль Жиго и Георгий Джикия. А их партнёр по центру обороны Максимилиано Кофрие отдал результативную передачу.

Так «Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до четырёх встреч и во второй раз за месяц набрал очки, пропустив первым. Ранее это произошло в противостоянии с «Наполи» в Лиге Европы (3:2).

А вот коллектив Сандро Шварца не только остался без победы во втором туре национального первенства подряд, но и вновь не смог взять верх в дерби. В рамках Премьер-лиги «Динамо» за последние восемь лет обыграло принципиального оппонента лишь раз — в мае 2018-го. Правда, в начале года бело-голубые выбили красно-белых из Кубка страны.

400-й матч Акинфеева за ЦСКА в качестве капитана

Не обошёлся тур и без очередного судейского скандала. Причём его главными фигурантами вновь стали футболисты ЦСКА. Две недели назад в концовке матча с «Краснодаром» Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой Игоря Дивеева. На этот раз ситуация в точности повторилась в Екатеринбурге. После подачи стандарта мяч попал в кисть Бактиёру Зайнутдинову, но Артём Любимов даже после просмотра повтора не стал указывать на точку.

В результате дожать «Урал» во втором тайме красно-синим помог третий гол Чидеры Эджуке в текущем сезоне РПЛ. Аутсайдер же толком не имел возможности поразить ворота проводившего 400-ю встречу в качестве капитана москвичей Игоря Акинфеева.

После финального свистка в «Урале» не скрывали своего разочарования решением рефери. Так, президент клуба Григорий Иванов назвал произошедшее беспределом и пообещал обратиться в ЭСК. А исполняющий обязанности главы РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц не стал разбирать эпизод и посоветовал дождаться решения комиссии. При этом экс-арбитр Премьер-лиги Игорь Федотов Любимова поддержал. По его мнению, рука Зайнутдинова находилась в естественном положении, а потому нарушения правил не было.

Девятый мяч Агаларова в РПЛ

А вот другая команда, сражающаяся за выживание, «Уфа», на выезде сенсационно отобрала очки у «Краснодара» — 1:1. Сделать это башкортостанцам помог Гамид Агаларов. Нападающий не забивал в двух предыдущих матчах, но на этот раз отличился уже на первых минутах и отметился девятым голом в текущем сезоне РПЛ, что позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров турнира. К сожалению, в середине тайма он вынужден был покинуть поле после жёсткого столкновения с защитником.

Южане в оставшееся время хотя и владели преимуществом, но с трудом преодолевали насыщенную линию обороны гостей и стопроцентные моменты создавали нечасто. Отыграться они смогли лишь благодаря решению Алексея Сухого назначить пенальти за игру рукой Бояна Йокича. Гжегож Крыховяк одиннадцатиметровый уверенно реализовал. А Виктор Гончаренко сумел огорчить бывший коллектив.

После финального свистка в «Уфе» не скрывали своего негодования судьбоносным эпизодом. Например, главный тренер Алексей Стукалов признался, что не понимает трактовки некоторых правил. А генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетовал, что за нарушение на Агаларове, повлёкшее его замену, карточку Сухой не показал никому.