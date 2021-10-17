Дубль Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом» в РПЛ

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Самарские «Крылья Советов» взяли верх над «Нижним Новгородом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Сарвели принёс «Крыльям Советов» победу над «Нижним Новгородом» в РПЛ
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Игра состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев дубль оформил Владислав Сарвели, который отличился на 36-й и 50-й минутах.

На 83-й минуте игрок «Нижнего Новгорода» Николай Калинский не реализовал пенальти.

«Крылья» набрали 16 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Александра Кержакова, в свою очередь, занимают десятую строчку с 13 очками в активе.

Ранее сообщалось, что гол Чидеры Эджуке принёс победу ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ.

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