Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба забил мяч в ворота тульского «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России
  • AP

Таким образом, 33-летний нападающий записал на свой счёт 143-й мяч в чемпионатах России.

Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова. Следующий гол выведет Дзюбу в единоличные лидеры по этому показателю.

«Зенит» на выезде уступил «Арсеналу» (1:2), потерпев второе поражение подряд.

Петербургский клуб (23) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).

Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сообщила, что форвард «Зенита» Сердар Азмун, который был удалён в игре с «Сочи», сможет принять участие в матче со «Спартаком».

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