Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России
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Таким образом, 33-летний нападающий записал на свой счёт 143-й мяч в чемпионатах России.
Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова. Следующий гол выведет Дзюбу в единоличные лидеры по этому показателю.
«Зенит» на выезде уступил «Арсеналу» (1:2), потерпев второе поражение подряд.
Петербургский клуб (23) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).
Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сообщила, что форвард «Зенита» Сердар Азмун, который был удалён в игре с «Сочи», сможет принять участие в матче со «Спартаком».