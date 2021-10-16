Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в чемпионате России

Форвард «Зенита» Артём Дзюба забил мяч в ворота тульского «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Таким образом, 33-летний нападающий записал на свой счёт 143-й мяч в чемпионатах России.

Дзюба повторил рекорд Олега Веретенникова. Следующий гол выведет Дзюбу в единоличные лидеры по этому показателю.

«Зенит» на выезде уступил «Арсеналу» (1:2), потерпев второе поражение подряд.

Петербургский клуб (23) лидирует в чемпионате. На втором месте идёт московское «Динамо» (19), которое в 11-м туре сыграет со «Спартаком» (16).

Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сообщила, что форвард «Зенита» Сердар Азмун, который был удалён в игре с «Сочи», сможет принять участие в матче со «Спартаком».