ЭСК: форвард «Зенита» Азмун сможет сыграть со «Спартаком»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза на (РФС) приняла решение по спорному эпизоду матча десятого тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Сочи» (1:2).
ЭСК: форвард «Зенита» Азмун сможет сыграть со «Спартаком»
  • Reuters

«Было принято решение, что нарушение Азмуна не требует дополнительной дисквалификации», — сообщает пресс-служба РФС.

Вместе с тем ЭСК признала, что судья Павел Шадыханов правильно удалил Азмуна. Решение комиссии мотивировано тем, что игрок «Зенита» прямой ногой нанёс удар сопернику после неудачной попытки сыграть в мяч.

Таким образом, Азмун пропустит только игру 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (16 октября). Форвард сможет принять участие в следующем матче команды с берегов Невы с московским «Спартаком» (24 октября).

Азмун получил красную карточку на 42-й минуте встречи. Шадыханов удалил 26-летнего нападающего с поля после просмотра VAR.

«Зенит» (23 очка) лидирует в российском чемпионате. «Спартак» (16 очков) идёт на седьмой позиции.

Ранее адвокат девушки из Казани Андрей Дмитриев сообщил, что его клиентка подала в суд на Азмуна с целью взыскать с него алименты.

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