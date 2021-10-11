«Петербургский дневник»: жительница Казани хочет взыскать алименты с Азмуна

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Адвокат девушки из Казани Андрей Дмитриев сообщил, что его клиентка подала в суд на форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна с целью взыскать с него алименты.
«Петербургский дневник»: жительница Казани хочет взыскать алименты с Азмуна
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Проблема в том, что Сердар может покинуть Россию, подписав в ближайшее время контракт с одним из европейских клубов. В таком случае провести генетическую экспертизу, установить отцовство и привлечь игрока к ответственности будет трудно», — рассказал юрист девушки Андрей Дмитриев в интервью «Петербургскому дневнику».

Сообщается, что девушка подала иск на Азмуна с целью установления его отцовства. Пара познакомилась в 2018 году, когда нападающий выступал за казанский «Рубин». Издание утверждает, что 26-летний иранец ежемесячно перечисляет девушке 12 тыс. рублей на ребёнка.

Ранее сообщалось, что «Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» о переходе Азмуна.

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