Шунин объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Спартаком» в 11-м туре РПЛ
- РИА Новости
«Вели 2:0, 70—80 минут выглядели очень достойно, у нас были моменты. Но в концовке упустили победу. Мы играем больше в атакующий футбол, не всегда хватает сил, появляются шансы у соперника. Конечно, остался осадок», — цитирует Шунина Sport24.
По его словам, форварда команды Константина Тюкавина не стали ругать в раздевалке за упущенный момент в конце матча, так как молодых игроков необходимо, наоборот, поддерживать в такие моменты.
«Игра у нас поставлена: хорошо получается идти вперёд, атаковать, есть качественный прессинг на половине поля соперника. Не хватило десяти минут, чтобы закончить матч победой», — добавил вратарь.
Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2, но вырвал ничью в концовке матча.
Ранее Шунин заявил, что потасовка в первом тайме была на руку «Спартаку».