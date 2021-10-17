Шунин объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Спартаком» в 11-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о ничейном результате матча 11-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».
Шунин объяснил, почему «Динамо» упустило победу над «Спартаком» в 11-м туре РПЛ
  • РИА Новости

«Вели 2:0, 70—80 минут выглядели очень достойно, у нас были моменты. Но в концовке упустили победу. Мы играем больше в атакующий футбол, не всегда хватает сил, появляются шансы у соперника. Конечно, остался осадок», — цитирует Шунина Sport24.

По его словам, форварда команды Константина Тюкавина не стали ругать в раздевалке за упущенный момент в конце матча, так как молодых игроков необходимо, наоборот, поддерживать в такие моменты.

«Игра у нас поставлена: хорошо получается идти вперёд, атаковать, есть качественный прессинг на половине поля соперника. Не хватило десяти минут, чтобы закончить матч победой», — добавил вратарь.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2, но вырвал ничью в концовке матча.

Ранее Шунин заявил, что потасовка в первом тайме была на руку «Спартаку».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить