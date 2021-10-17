Шунин: потасовка в матче с «Динамо» была на руку «Спартаку»

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин высказался о потасовке в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».

«Я понимал, что дракой вряд ли закончится — все потолкаются и разойдутся. В конце я пошёл успокаивать наших ребят, персонал, чтобы разнять всех и продолжить игру. Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации», — цитирует Шунина Sport24.

По его словам, команда поняла, что необходимо играть в свой футбол и додавить соперника, что и вылилось во второй гол.

Потасовка произошла в конце первого тайма.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал 0:2, но вырвал ничью в концовке матча.

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