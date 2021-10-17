Титов сравнил футбол «Спартака» Витории с жизнью на вулкане

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов после матча 11-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо» оценил игру красно-белых.

«Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в «Локомотиве». А что касается Витории... Я не понимаю. Футбол моей команды — как вулкан какой-то. Сидишь и ждёшь, когда рванёт», — цитирует «Спорт-Экспресс» Титова.

Он подчеркнул, что во втором голе «Динамо» полностью виноваты защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

«Не понимаю, как так происходит. Но потом всё меняется. Вроде бы есть футболисты, через которых можно строить игру. Но нет системы», — добавил он.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2. По ходу игры «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгия Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий прокомментировал результат матча с «Динамо».