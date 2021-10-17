Ломовицкий — о матче с «Динамо»: при счёте 0:2 никто не опустил руки

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
Ломовицкий — о матче с «Динамо»: при счёте 0:2 никто не опустил руки
  • РИА Новости

«Дерби всегда особенные. И игра с «Динамо» точно не была скучной: голы, стычки, много единоборств. При 0:2 никто не опустил руки. Команда проявила характер, побежала вперёд. Когда Джикия забил первый гол, ещё больше поверили, что сегодня не должны проиграть», — цитирует Ломовицкого «Чемпионат».

По его словам, футболисты «Спартака» доказали, что являются единой командой. А если бы было немного больше времени, то красно-белые могли бы даже вырвать победу.

Встреча, проходившая в Москве, на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

По ходу игры «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгии Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Динамо».

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