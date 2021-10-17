«Химки» переиграли «Ахмат» в 11-м туре РПЛ

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Подмосковные «Химки» одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» переиграли «Ахмат» в 11-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Химках и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

На 12-й минуте забил Илья Кухарчук, а на 90-й преимущество команды из Московской области удвоил Александр Долгов. 

Причём на 67-й минуте гости могли остаться в меньшинстве. Марат Быстров сыграл в подкате сзади против Резиуана Мирзова, и судья показал игроку «Ахмата» красную карточку, но после просмотра видеоповтора всё же поменял её на жёлтую.

«Химки» набрали 11 очков и покинули зону вылета. Теперь команда Игоря Черевченко занимает 13-е место. «Ахмат» (12) располагается на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Чидеры Эджуке принёс победу ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ.

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