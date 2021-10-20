«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Игра состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Деян Кулушевски, который головой замкнул подачу Маттиа Де Шильо.

Таким образом, подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее сообщалось, что «Зальцбург» обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов.