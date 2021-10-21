Объявлен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Галатасараем»

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Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов со стамбульским «Галатасараем».
Объявлен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Галатасараем»
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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Тин Едвай, Пабло Насименто, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Джирано Керк, Фёдор Смолов, Мацей Рыбус и Рифат Жемалетдинов.

Встреча между «Локомотивом» и «Галатасараем» пройдёт 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 22:00 мск.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем».

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