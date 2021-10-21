Объявлен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Галатасараем»
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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Тин Едвай, Пабло Насименто, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Алексис Бека-Бека, Джирано Керк, Фёдор Смолов, Мацей Рыбус и Рифат Жемалетдинов.
Встреча между «Локомотивом» и «Галатасараем» пройдёт 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 22:00 мск.
Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем».
Наш состав на #ЛокоГалатасарай 🔥— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021
Только «Локо»! Только победа! 🔴🟢
Команда уже прибыла на стадион 🚂 pic.twitter.com/9zs4u5QMIk