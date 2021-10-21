Булыкин прокомментировал предстоящий матч ЛЕ «Локомотив» — «Галатасарай»
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«50 на 50, но, конечно, хочется, чтобы российский клуб победил. В таблицу коэффициентов нужны очки, поэтому хочется, чтобы «Локомотив» сегодня победил», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, всё будет зависеть от «Локомотива», который играет дома, всё в руках самой команды.
Матч группы Е «Локомотив» — «Галатасарай» пройдёт 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало поединка — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим выразил недоумение поздним началом матча с «Локомотивом».