Терим пожелал Гисдолю удачи в «Локомотиве»

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Главный тренер турецкого «Галатасарая» Фатих Терим перед матчем третьего тура Лиги Европы УЕФА с «Локомотивом» пожелал удачи новому главному тренеру железнодорожников Маркусу Гисдолю.
Терим пожелал Гисдолю удачи в «Локомотиве»
  • AP

«Желаю Гисдолю удачи, я его знаю по работе в Германии. Обычно смена главного тренера позитивно меняет команду, мы уже отметили позитивные изменения в команде по первой игре. Я опытный и умный тренер, он такой же», — заявил Терим на пресс-конференции.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22 «Локомотив» — «Галатасарай» пройдёт 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. 

Ранее сообщалось, что Терим остался недоволен временем начала матча «Локомотив» — «Галатасарай».

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