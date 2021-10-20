Гисдоль — о «Галатасарае»: тактически они играют очень дисциплинированно

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о подготовке к матчу третьего тура группового турнира Лиги Европы УЕФА против турецкого «Галатасарая».
Гисдоль — о «Галатасарае»: тактически они играют очень дисциплинированно
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«Основательно готовимся и готовились к этому оппоненту. Мы знаем главного тренера команды соперника. У меня была возможность с ним встретиться. В Германии его бы назвали «тренер-лис». В игре команды виден его почерк. Тактически они играют очень дисциплинированно, постоянно оказывают давление на соперника. У них очень быстрые футболисты по краям, которые постоянно убегают в атаку. Завтра у нас будут ребусы, над которыми мы должны работать», — заявил Гисдоль на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве, начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Маркус Гисдоль затруднился назвать цели «Локомотива» на сезон.

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