Гисдоль затруднился назвать цели «Локомотива» на сезон

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль не смог ответить на вопрос о целях команды на сезон.
Гисдоль затруднился назвать цели «Локомотива» на сезон
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«Цели на сезон? Мне сложно ответить на этот вопрос. В команде произошли большие изменения, сейчас мы находимся в процессе трансформации. Мне бы не хотелось каждую неделю говорить о наших целях, нам предстоит тяжёлая работа. Результат её мы сможем оценить спустя пару месяцев», — сказал Гисдоль на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Галатасараем».

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гилерме заявил, что «Локомотив» будет играть на победу в матче с «Галатасараем».

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