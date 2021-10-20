Гилерме заявил, что «Локомотив» будет играть на победу в матче с «Галатасараем»

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с турецким «Галатасараем».

«Это, конечно, сложная игра. Но как сказал тренер — мы готовы к игре. Мы знаем, насколько она важна. Если мы хотим продолжить наш путь в Лиге Европы, мы должны брать завтра очки. Мы настроены на победу», — цитирует Гилерме «Спорт-Экспресс».

Он также ответил на вопрос об изменениях при новом тренере.

«Мы мало времени провели вместе, чтобы судить. Конечно, все по-другому. Сейчас мы больше работаем с тактикой. Тренер хочет донести до команды свою мысль», — добавил Гилерме.

Напомним, что встреча пройдёт 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:00 мск.

«Галатасарай» лидирует в группе Е, набрав четыре очка. «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место (одно очко).

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