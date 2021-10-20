Названа предполагаемая сумма долга ФК «Тамбов»
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Как сообщает РИА Новости, сумма долга на данный момент составляет почти 377 млн рублей. При этом некоторые кредиторы клуба не успели включиться в наблюдение.
ФК «Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в РПЛ. В ноябре 2020 года стало известно, что команда лишилась практически всех источников финансирования. По итогам сезона «Тамбов» занял 16-е место в турнирной таблице. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.
Ранее сообщалось, что суд признал «Тамбов» банкротом.