Названа предполагаемая сумма долга ФК «Тамбов»

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Стала известна предполагаемая сумма долга ФК «Тамбов», который был признан банкротом Арбитражным судом Тамбовской области.
Названа предполагаемая сумма долга ФК «Тамбов»
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Как сообщает РИА Новости, сумма долга на данный момент составляет почти 377 млн рублей. При этом некоторые кредиторы клуба не успели включиться в наблюдение.

ФК «Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в РПЛ. В ноябре 2020 года стало известно, что команда лишилась практически всех источников финансирования. По итогам сезона «Тамбов» занял 16-е место в турнирной таблице. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.

Ранее сообщалось, что суд признал «Тамбов» банкротом.

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