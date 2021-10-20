Названа предполагаемая сумма долга ФК «Тамбов»

Стала известна предполагаемая сумма долга ФК «Тамбов», который был признан банкротом Арбитражным судом Тамбовской области.

Как сообщает РИА Новости, сумма долга на данный момент составляет почти 377 млн рублей. При этом некоторые кредиторы клуба не успели включиться в наблюдение.

ФК «Тамбов» был основан в 2013 году, в последние два сезона своего существования клуб выступал в РПЛ. В ноябре 2020 года стало известно, что команда лишилась практически всех источников финансирования. По итогам сезона «Тамбов» занял 16-е место в турнирной таблице. По окончании сезона клуб лишился профессионального статуса.

Ранее сообщалось, что суд признал «Тамбов» банкротом.