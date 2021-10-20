Суд признал «Тамбов» банкротом

Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в сообщении.

Полиция проводила обыски у бывших руководителей «Тамбова». Размер кредиторской задолженности «Тамбова» оценивался в 536,8 млн рублей. В настоящий момент деятельность клуба приостановлена.

Напомним, что в минувшем сезоне «Тамбов» выступал в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА.